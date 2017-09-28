В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ

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danilov 28 Сентября 2017 в 10:59:24
"После нападения террористов 18 сентября на российских военных полицейских в провинции Хама для поиска и уничтожения командиров наступавших боевиков была задействована вся многоуровневая система разведки Минобороны России в Сирии. В рамках данной операции были вскрыты место и дата проведения совещания влиятельных полевых командиров группировки "Хейат Тахрир аш- Шам" ("Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ") южнее г. Идлиб", - сказал он. После подтверждения по нескольким каналам точки сбора полевых командиров в строении вне населенного пункта и начала совещания, был нанесен точный ракетно- авиационный удар.
http://tass.ru/armiya-i-opk/4595262
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