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Империя зла
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
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danilov 28 Сентября 2017 в 10:59:24
Пять влиятельных полевых командиров, которые руководили террористами, напавшими 18 сентября на российских военных полицейских в Сирии, уничтожены в ходе проведения спецоперации в провинции Идлиб. Как сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, вместе с ними были уничтожены еще 32 боевика.

"После нападения террористов 18 сентября на российских военных полицейских в провинции Хама для поиска и уничтожения командиров наступавших боевиков была задействована вся многоуровневая система разведки Минобороны России в Сирии. В рамках данной операции были вскрыты место и дата проведения совещания влиятельных полевых командиров группировки "Хейат Тахрир аш- Шам" ("Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ") южнее г. Идлиб", - сказал он. После подтверждения по нескольким каналам точки сбора полевых командиров в строении вне населенного пункта и начала совещания, был нанесен точный ракетно- авиационный удар.

http://tass.ru/armiya-i-opk/4595262
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  Pole13 28.09.2017 в 11:02:37   # 633534
Отомстили за своего.
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