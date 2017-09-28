США могут установить пошлину 219% на импорт самолетов Bombardier

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danilov 28 Сентября 2017 в 11:28:30
В мае минторг США начал расследование по запросу американского авиаконцерна Boeing, который обвинил Bombardier в том, что она выиграла заказ авиакомпании Delta Air Lines Inc., предложив самолеты по "абсурдно низкой" цене — 19,6 миллиона долларов каждый. Это гораздо ниже себестоимости, которая составляет 33,2 миллиона долларов, утверждает Boeing. Американский концерн также обвинил канадского конкурента в получении субсидий за счет налогоплательщиков.
Согласно сегодняшнему релизу, министерство по итогам расследования предварительно заключило, что Bombardier воспользовался незаконными государственными субсидиями Канады, что дало возможность значительно снизить цены на самолеты компании для продажи в США. В связи с этим минторг выдвинул предложение о введении таможенной пошлины на ввоз самолетов Bombardier в размере 219%.
Окончательное решение об этом должна принять Комиссия по международной торговле США.
Bombardier в ответ заявила, что категорически не согласна с решением американского министерства. "Масштабы предлагаемой пошлины абсурдны и оторваны от реальности, учитывая то, что речь идет о многомиллиардных проектах по продаже самолетов", - говорится в релизе компании.
По мнению Bombardier, это решение будет направлено на то, чтобы подавить конкуренцию на рынке США и не позволить американским авиакомпаниям и их пассажирам воспользоваться преимуществом самолетов канадского производителя.
http://1prime.ru/industry_and_energy/20170927/827948908.html
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