Брифинг, касающийся «Лаборатории Касперского», прошел в конгрессе США

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danilov 28 Сентября 2017 в 11:51:41
По его словам, брифинг состоялся во вторник, 26 сентября. В частности, была затронута тема действий правительства США в отношении российской компании.
Собеседник отказался назвать имена докладчиков, сославшись на секретность брифинга. От комментариев отказались и несколько законодателей, опрошенных агентством.
Как писал портал iz.ru, США заподозрили «Лабораторию Касперского» в сотрудничестве с российским правительством и разведслужбами.
Ранее государственным учреждениям США и частным компаниямрекомендовали отказаться от использования антивирусных программ российской компании.
https://iz.ru/650980/2017-09-2…resse-ssha
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