Нанесение ударов ВКС РФ по бронетехнике и скоплениям боевиков Джебхат ан-Нусры в провинции Идлиб

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danilov 28 Сентября 2017 в 23:27:33
"Действиями авиации ВКС РФ в сирийской провинции Идлиб была сорвана операция "Джебхат ан-Нусры", пытавшейся вызволить террористов ДАИШ из "Акербатского котла" в восточной Хаме, а задействованные в ней силы террористов были уничтожены", - сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.При этом представитель Минобороны опроверг сообщения о том, что в результате ударов ВКС в провинции Идлиб погибли 150 мирных жителей.
По его словам, сирийская "Гражданская оборона", на которую ссылается агентство Рейтер, сообщившее о жертвах среди мирного населения, — это те же "Белые каски"."Попытка британцев выдать этих мошенников от войны под новым брендом за объективные источники информации — манипуляция для дилетантов", — сказал Конашенков.Генерал-майор подчеркнул, что российская авиация не наносит удары по жилым кварталам. "Целями для поражения являются выявленные беспилотными средствами и обязательно подтвержденные по другим каналам базы террористов, бронетехника и склады боеприпасов", — заявил он.