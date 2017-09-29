Посол США на Украине поддержала повышение цен на газ для населения

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Гость 29 Сентября 2017 в 10:50:35
"В соответствии с нашим внутренним анализом, выполнение программы МВФ критично для Украины. Эти реформы нужны не МВФ, в конце концов, а Украине – пенсионная, антикоррупционная, повышение цены на газ", - сказала дипломат.
По ее словам, добросовестное участие в программе МВФ повышает доверие рынков к Украине. Кроме того, посол уверена, что Киев не сможет погашать внешние долги без траншей Фонда.
Йованович подчеркнула важность того, чтобы Украина, выполняя требования МВФ, вернулась на международный рынок капитала и смогла привлечь $3 млрд для досрочного погашения госдолга, которое намечено на 2018 и последующие годы.
По данным "Независимой газеты", цена на газ для населения Украины с апреля 2014 года выросла почти в 10 раз - с 725 до 6957 гривен за 1000 кубометров. Последнее повышение произошло в апреле 2017 года.
Согласно требованиям МВФ, для получения следующего транша размером $1,907 млрд Украина, помимо повышения цен на энергоносители для населения, должна выполнить ключевые требования: провести пенсионную реформу, приватизацию, а также осуществить оговоренные с Фондом меры по борьбе с коррупцией.
https://ruposters.ru/news/28-09-2017/podderzhala-povishenie-ceny-gaza
Комментарии, по рейтингу, по дате
Всего за 3 года в 10 раз.
Сушите дрова и кизяк с таким правительством.
Простой украинский народ жаль.