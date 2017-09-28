МИД Ирана: США мешают сирийской армии вернуть контроль над границей

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Гость 29 Сентября 2017 в 10:48:15
Зариф отметил, что всё ещё надеется на приверженность США борьбе с терроризмом, однако отметил, что сейчас американские силы сосредоточены на том, чтобы не дать сирийским войскам взять под свой контроль западный берег Евфрата.
"Кто борется с "Исламским государством" в Дейз-эз-Зоре? Кто борется с "ан-Нусрой" в Идлибе, в Алеппо?.. Приоритеты изменились. США важнее не победить ИГ, а то, чтобы Сирия не установила контроль над границей с Ираком", - сказал он.
Как сообщал Ruposters, ранее российский МИД возложил на официальный Вашингтон ответственность за гибель генерала Валерия Асапова в Дейр-эз-Зоре.
https://ruposters.ru/news/28-09-2017/meshayut-siriiskoi-armii
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