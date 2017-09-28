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Империя зла
МИД Ирана: США мешают сирийской армии вернуть контроль над границей
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Гость 29 Сентября 2017 в 10:48:15
Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Зариф заявил, что США в Сирии вместо борьбы с терроризмом мешают правительственной армии взять контроль над границей, сообщается на странице Азиатского общества в Нью-Йорке.

Зариф отметил, что всё ещё надеется на приверженность США борьбе с терроризмом, однако отметил, что сейчас американские силы сосредоточены на том, чтобы не дать сирийским войскам взять под свой контроль западный берег Евфрата.

"Кто борется с "Исламским государством" в Дейз-эз-Зоре? Кто борется с "ан-Нусрой" в Идлибе, в Алеппо?.. Приоритеты изменились. США важнее не победить ИГ, а то, чтобы Сирия не установила контроль над границей с Ираком", - сказал он.

Как сообщал Ruposters, ранее российский МИД возложил на официальный Вашингтон ответственность за гибель генерала Валерия Асапова в Дейр-эз-Зоре.

https://ruposters.ru/news/28-09-2017/meshayut-siriiskoi-armii
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