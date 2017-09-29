Москва примет меры в отношении поддерживаемых США СМИ
danilov 29 Сентября 2017 в 14:49:27
"Огромное количество русскоязычных информационных ресурсов, имеющих аудиторию на территории России, получают финансовую поддержку из США. Тем не менее, пока они не проходят в качестве иностранных агентов, скрывают источники финансирования и в качестве иностранных агентов не регистрируются. Хотела бы, подводя итог этому комментарию сказать, что Россия привержена всем международным положениям и соответствующим нормам в части свободы слова и неоднократно это доказывала. Когда начинаются "бои без правил", когда закон извращается и превращается в инструмент изничтожения телекомпаний, то каждый шаг в отношении российского СМИ будет иметь соответствующий ответ. А на кого этот ответ придется — это в Вашингтоне должны хорошо просчитать. Время пошло", — сказала Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг работы телеканала RT и агентства Sputnik в США.
https://ria.ru/mediawars/20170928/1505777468.html