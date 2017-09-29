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Империя зла
Власти Китая распорядились закрыть компании КНДР на территории страны
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danilov 29 Сентября 2017 в 15:05:11
Власти Китайской Народной Республики распорядились закрыть все северокорейские компании, работающие на территории страны.

Об этом сообщает Associated Press.

При этом Интерфакс уточняет, что деятельность северокорейских предприятий должна быть свёрнута в течение 120 дней с момента принятия Советом Безопасности ООН резолюции 2375.

Отмечается, что гражданам Китая также предписано закрыть предприятия с участием северокорейского капитала, работающие за пределами КНР.

Ранее сообщалось, что СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР.

https://russian.rt.com/world/news/434551-kitai-kndr-oon-sankcii
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пермяк 29.09.2017 в 16:22:04   # 633975
Вот такие они, китайцы.
Так что расчитывается на Союз с Китаем очень глупо, надавят на них и кинуть так же как КНДР.
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