Власти Китая распорядились закрыть компании КНДР на территории страны

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danilov 29 Сентября 2017 в 15:05:11
Об этом сообщает Associated Press.
При этом Интерфакс уточняет, что деятельность северокорейских предприятий должна быть свёрнута в течение 120 дней с момента принятия Советом Безопасности ООН резолюции 2375.
Отмечается, что гражданам Китая также предписано закрыть предприятия с участием северокорейского капитала, работающие за пределами КНР.
Ранее сообщалось, что СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР.
https://russian.rt.com/world/news/434551-kitai-kndr-oon-sankcii