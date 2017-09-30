Симоньян заявила о возможности ухода RT из США

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danilov 02 Октября 2017 в 05:23:30
"При худшем развитии событий мы покидаем территорию США, мы больше там не вещаем. При худшем развитии событий Россия отвечает тем же по отношению к американским СМИ. Чего бы мне не хотелось, потому что я журналист", — сказала главред RT.
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Она добавила, что при таком развитии событий канал будет использовать все другие доступные методы общения с аудиторией, с американской в том числе.
"Что они предпринимают по отношению к нам — фактически они нас выживают из страны, они нас ставят сейчас в такие условия, в которых мы работать не сможем. Вот она, хваленая свобода слова. Почему они это делают? Потому что, как им представляется, мы показывали другую точку зрения и это повлияло на их выборы", — рассказала Симоньян.
В начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту. Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов. Проект предполагает наделение Минюста дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.
Симоньян назвала требования американских властей очередной попыткой воспрепятствовать работе канала. По ее словам, требование Минюста незаконно. Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге, проходившем 28 сентября, заявила, что ситуация с телеканалом RT и агентством Sputnik в США противоречит свободе слова.
https://ria.ru/mediawars/20171001/1505947118.html
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