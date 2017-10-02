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Империя зла
Демократия она такая
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danilov 02 Октября 2017 в 05:36:26








Наблюдатель из Франции рассказал о "немыслимом насилии" в Каталонии

Полиция применяет "немыслимое насилие" к каталонцам, которые пришли на участки для голосования, открытые в воскресенье в связи с референдумом о независимости Каталонии, сообщил РИА Новости координатор французского движения OUI au Pays Catalan (OPC) Жорди Вера, который в качестве наблюдателя присутствует на одном из участков.

"Насилие, проявляемое испанской полицией, просто немыслимо. Они бьют стариков, детей, женщин. Но, несмотря на это, уже более 50% каталонцев проголосовало", — рассказал Вера РИА Новости.

https://ria.ru/world/20171001/1505962402.html
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  Dior 02.10.2017 в 08:26:08   # 634290
Quote:
Насилие, проявляемое испанской полицией, просто немыслимо. Они бьют стариков, детей, женщин

только из-за этого нужно отделяться. Раз их за людей не считают.
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  bozon house 02.10.2017 в 08:47:20   # 634291
Черт его знает, из анализа СМИ следует, что вопрос имеет больше экономическую подоплеку, чем этническую или какую еще. Ну решали бы экономически. А денег видать на всех и так не хватает, а тут еще если отделяться, то вообще - кранты. Сложный вопрос.
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  едридмадрид 02.10.2017 в 09:00:20   # 634294
Цитата: bozon house от 02.10.2017 08:47:20
Черт его знает, из анализа СМИ следует, что вопрос имеет больше экономическую подоплеку, чем этническую или какую еще. Ну решали бы экономически. А денег видать на всех и так не хватает, а тут еще если отделяться, то вообще - кранты. Сложный вопрос.


читай историю ИСПАНИИ , когда ещё финансами и не пахло

в сентябре у каталонцев праздник , с другой стороны - этот день ( вроде 11 сентября) - это день в далекие времена франко-испанские войска взяли Барселону ,

и вообще мутный народ эти каталонцы , то республиканцам( те которых любили в СССР) в гражданской войне помогали , то как кризис начинают вспоминать про государственность ( автономии по ходу им мало )
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  едридмадрид 02.10.2017 в 09:07:40   # 634296
а вообще история Арагонской короны и вечных разберательств между королеством Кастилии и Каталонией - очень даже занимательное зрелище

кстати мне север Испании ( Овьеда и Виго )

а так же юг Испании с границей Португалии ( Севилья -кстати там могила великого Колумба)
по-моему намного интереснее и занимательнее и красивее чем Каталония с столицей Барселона

у кого появиться возможность смотайтесь в выше перечисленные места , не пожалеете океан рядом класс , природа
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  bozon house 02.10.2017 в 09:11:33   # 634297
Благодарю за разъяснения. Исторические проблемы, значит в Испанском королевстве.
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