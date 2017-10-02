Демократия она такая

Черт его знает, из анализа СМИ следует, что вопрос имеет больше экономическую подоплеку, чем этническую или какую еще. Ну решали бы экономически. А денег видать на всех и так не хватает, а тут еще если отделяться, то вообще - кранты. Сложный вопрос.