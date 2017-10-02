Демократия она такая

danilov 02 Октября 2017 в 05:36:26
Наблюдатель из Франции рассказал о "немыслимом насилии" в Каталонии
Полиция применяет "немыслимое насилие" к каталонцам, которые пришли на участки для голосования, открытые в воскресенье в связи с референдумом о независимости Каталонии, сообщил РИА Новости координатор французского движения OUI au Pays Catalan (OPC) Жорди Вера, который в качестве наблюдателя присутствует на одном из участков.
"Насилие, проявляемое испанской полицией, просто немыслимо. Они бьют стариков, детей, женщин. Но, несмотря на это, уже более 50% каталонцев проголосовало", — рассказал Вера РИА Новости.
https://ria.ru/world/20171001/1505962402.html