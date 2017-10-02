Тандем «салафитов» и казахской мафии

Тандем «салафитов» и казахской мафииВот заголовок как-то наводит на размышления о жизни по понятиям. Ну а если начать логически дальше рассуждать, то
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 02 Октября 2017 в 14:19:33
В то время когда в стране приобретают популярность идеи халифата, а среди прохожих на улицах трудно встретить человека без бороды и в светской одежде, высшее руководство страны не задумывается о будущем наших детей. Подобными темпами через 30-35 лет казахи будут жить в средневековом государстве под руководство какого-нибудь псевдохалифа наподобие Аль-Багдади.
Южно-Казахстанская область, как самый густонаселенный и богатый регион страны уже давно превратилась в желанную цель для различных религиозно-экстремистских организаций, развертывающих здесь свои полуофициальные центры пропаганды и вербовки новых адептов. По всему региону раскинулись и безнаказанно функционируют многочисленные экстремистские ячейки, многие из которых действуют на базе мечетей и других культовых сооружений построенных на частные средства госчиновников, бизнесменов и воротил преступного мира.
Между тем никому не известно, что проповедуют и чему учат в этих заведениях, ведь ДУМКаз практически не координирует их деятельность, не упорядочена тематика пятничных проповедей, а также процесс религиозного обучения на местах молодежи со стороны имамов.
Тенденцией последних лет стало сращивание преступной среды с религиозными фанатиками. Бывшие и нынешние криминальные авторитеты, «воры в законе», рэкетиры, «положенцы», головорезы и другие элементы преступной среды превращаются в «верующих» и «благочестивых» мусульман.
Согласно данным местных СМИ, на территории ЮКО действуют 3 наиболее влиятельные мафии, лидерами которых являются Жаркен Канаев (сын Ережеба Канаева, депутата областного Маслыхата), Марат Серикбаев (зять бывшего начальника Мактааральского РУВД Абдугаппара Серикбаева) и Жолдас Бакытов.
Самой крупной является группировка Бакытова, контролирующая город Шымкент и его окрестности, а также имеющая сильное влияние на другие районы области. Преступная группировка Канаева контролирует Мактааральский и Сарыагашский районы. В сферу влияния Марата Серикбаева входят все продовольственные и вещевые рынки города Жетысай.
Некогда славящийся жестокостью и алчностью Жаркен Канаев в последние месяцы утихомирился и на людях ведет себя сдержанно. Секрет такой трансформации оказывается прост. Он связался с местным «проповедником» «салафитов», который стал его наставником. Таким образом главарь преступной группировки за короткий период стал глубоко верующим мусульманином. По наставлению своего «мастера» Канаев в прошлом году рядом с зданием своего хлопзавода в городе Атакент открыл религиозный учебный центр, где бесплатно обучается религии молодежь. К сожалению, здесь юношей учат не канонам толерантного и священного Ислама, а внушают идеологию ДАИШ – «салафизм» и «джихадизм». Даже учебные материалы и литература привозные.
«Благотворительные» арабские фонды снабжают учебный центр литературой и инвентарём.
В учебном центре действуют 2 группы для юношей и девушек, в каждой из которых по 20 учеников. Удивительно, что указанный религиозный центр имеет разрешение официальных властей, в связи с чем по окончанию курса слушателям выдаются даже сертификаты.
Другие соратники Канаева тоже не отстают на этом поприще. Многие из них часть преступного дохода передают «духовным» лидерам, которые расходуют эти средства для расширения армии «салафитов».
Отсутствие системного подхода в деятельности правоохранительных органов по противодействию религиозному экстремизму приводит к массовому распространению радикальных идей среди населения, в том числе среди «мафиозных» структур. В отличие от других республик региона, граждане которых в основном вербуются в экстремистские организации во время заработков в России, в Казахстане эта работа вербовщиками проводится непосредственно на территории страны и без особых усилий и конспирации.
Жан Бултаков, Шымкент
http://eurasianews.info/analitika/tandem-salafitov-i-kazaxskoj-mafii.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 02.10.2017 в 15:00:59 # 634336
Сладкая Вата 02.10.2017 в 16:20:16 # 634348