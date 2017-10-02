50 человек погибли, 200 ранены

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danilov 02 Октября 2017 в 17:33:57
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 02.10.2017 19:42:49
Блин, понимаю, что нехорошо, но не жаль мне Америку. В свое оправдание скажу только, что я старый и злой.
Блин, понимаю, что нехорошо, но не жаль мне Америку. В свое оправдание скажу только, что я старый и злой.
Это простые, живые люди, как и мы с вами!
Цитата: Максимыч от 02.10.2017 19:25:20
Ну че мля? Че там любители огнестрела? Также хотите иметь свободный доступ?
Ну че мля? Че там любители огнестрела? Также хотите иметь свободный доступ?
Да не отменят в штатах гражданский огнестрел.
Цитата: Лысый от 02.10.2017 21:15:36
Да не отменят в штатах гражданский огнестрел.
Цитата: Максимыч от 02.10.2017 19:25:20
Ну че мля? Че там любители огнестрела? Также хотите иметь свободный доступ?
Ну че мля? Че там любители огнестрела? Также хотите иметь свободный доступ?
Да не отменят в штатах гражданский огнестрел.
Да и хуй с ними, со штатами. Главное чтобы у нас в азиопии не раздали всем стволы
Хотя, пробки исчезнут сразу и в метро пусто станет