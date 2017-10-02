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Империя зла
50 человек погибли, 200 ранены
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danilov 02 Октября 2017 в 17:33:57
Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли 20 человек и еще около 100 получили ранения. Таким образом, стрельба в Лас-Вегасе стала крупнейшей в истории США по числу жертв.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 02.10.2017 в 19:09:52   # 634372
Хм эээ..... мдя
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  Джимбо 02.10.2017 в 19:21:29   # 634377
Это просто треш!
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  Максимыч 02.10.2017 в 19:25:20   # 634379
Ну че мля? Че там любители огнестрела? Также хотите иметь свободный доступ?
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  Сила 02.10.2017 в 19:37:05   # 634383
Крыса ебаная решила поиграть с автоматиком? Что может двинуть человека на подобное - стрелять в спины ни в чем не повинных людей, надеюсь этот выблядок поплатился сполна, мразззь ебаная.....
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  старик 02.10.2017 в 19:42:49   # 634386
Блин, понимаю, что нехорошо, но не жаль мне Америку. В свое оправдание скажу только, что я старый и злой.
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  Author 02.10.2017 в 20:37:04   # 634394
Цитата: старик от 02.10.2017 19:42:49
Блин, понимаю, что нехорошо, но не жаль мне Америку. В свое оправдание скажу только, что я старый и злой.

Это простые, живые люди, как и мы с вами!
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  Лысый 02.10.2017 в 21:15:36   # 634403
Цитата: Максимыч от 02.10.2017 19:25:20
Ну че мля? Че там любители огнестрела? Также хотите иметь свободный доступ?


Да не отменят в штатах гражданский огнестрел.
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  строитель 02.10.2017 в 21:20:35   # 634406
Цитата: Лысый от 02.10.2017 21:15:36
Цитата: Максимыч от 02.10.2017 19:25:20
Ну че мля? Че там любители огнестрела? Также хотите иметь свободный доступ?


Да не отменят в штатах гражданский огнестрел.

Да и хуй с ними, со штатами. Главное чтобы у нас в азиопии не раздали всем стволы
Хотя, пробки исчезнут сразу и в метро пусто станет
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