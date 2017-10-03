ФСБ сообщила о гибели сотрудника в перестрелке на границе с Украиной

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danilov 03 Октября 2017 в 11:42:36
Инцидент произошел 30 сентября в поселке Теткино Глушковского района Курской области, который граничит с Сумской областью Украины. Двое неизвестных пытались проникнуть на территорию Украины вне пункта пропуска. При проверке документов они оказали вооруженное сопротивление курским пограничникам.
Во время перестрелки один из мужчин подорвал себя, второго удалось задержать. Один из пограничников погиб из-за "несовместимых с жизнью" ранений.
Возбуждены уголовные дела о "посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконном обороте оружия". О мотивах нападавших пока ничего не сообщается.
РИА Новости https://ria.ru/incidents/20171002/1506016435.html