Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
ФСБ сообщила о гибели сотрудника в перестрелке на границе с Украиной
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Октября 2017 в 11:42:36
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Курский пограничник погиб при перестрелке с неизвестными, попытавшимися прорваться на Украину, сообщили в Федеральной службе безопасности.

Инцидент произошел 30 сентября в поселке Теткино Глушковского района Курской области, который граничит с Сумской областью Украины. Двое неизвестных пытались проникнуть на территорию Украины вне пункта пропуска. При проверке документов они оказали вооруженное сопротивление курским пограничникам.

Во время перестрелки один из мужчин подорвал себя, второго удалось задержать. Один из пограничников погиб из-за "несовместимых с жизнью" ранений.

Возбуждены уголовные дела о "посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконном обороте оружия". О мотивах нападавших пока ничего не сообщается.

РИА Новости https://ria.ru/incidents/20171002/1506016435.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 03.10.2017 в 13:54:15   # 634592
Кто бы мог подумать, что граница с Украиной станет горячей точкой?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь