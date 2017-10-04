Эксперты западных фондов выступили за организацию массовых волнений в России

Вот вы мне скажите, "уважаемые любители всего нерусского, всего западного и демократичного", ЧТО БЫ СТАЛО С ЭТИМИ ГРАНТОЕЖКАМИ В вашей любимой США, если бы они все это затевали против звездно-полосатых? только без демократично-пафосных слюней...