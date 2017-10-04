Доходы ДАИШ от нефти сократились на 90%

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danilov 04 Октября 2017 в 10:47:23
По информации американской антитеррористической коалиции, за три года беовых действий против исламистов на территории Сирии и Ирака доходы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от нефти сократились с $50 млн до $4 млн в месяц.
Нефть является одним из главных источников дохода ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наряду с торговлей людьми, грабежом и «дани» с жителей подконтрольных территорий.
По оценкам военных, в результате утери крупнейших месторождений нефти совокупный доход группировки на Ближнем Востоке сократился вдвое.
В настоящий момент ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытается удержать один из последних крупных нефтеносных районов в Сирии, Дейр-эз-Зор, однако фактически уже выбита оттуда правительственными войсками Сирийской Арабской Республики.
Тем не менее, в районе Дейр-эз-Зор без санкции сирийского правительства также действуют войска американской антитеррористической коалиции. По мнению правительства Сирии, действия американцев в районе выглядят крайне сомнительно и только помогают террористам.
https://regnum.ru/news/2329371.html
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