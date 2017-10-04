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Империя зла
Доходы ДАИШ от нефти сократились на 90%
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danilov 04 Октября 2017 в 10:47:23
БАГДАД, 3 октября 2017, 06:05 — REGNUM С 2014 года нефтяные доходы ДАИШ сократились на 90%, сообщает USA Today.

По информации американской антитеррористической коалиции, за три года беовых действий против исламистов на территории Сирии и Ирака доходы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от нефти сократились с $50 млн до $4 млн в месяц.
Нефть является одним из главных источников дохода ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наряду с торговлей людьми, грабежом и «дани» с жителей подконтрольных территорий.

По оценкам военных, в результате утери крупнейших месторождений нефти совокупный доход группировки на Ближнем Востоке сократился вдвое.
В настоящий момент ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытается удержать один из последних крупных нефтеносных районов в Сирии, Дейр-эз-Зор, однако фактически уже выбита оттуда правительственными войсками Сирийской Арабской Республики.

Тем не менее, в районе Дейр-эз-Зор без санкции сирийского правительства также действуют войска американской антитеррористической коалиции. По мнению правительства Сирии, действия американцев в районе выглядят крайне сомнительно и только помогают террористам.

https://regnum.ru/news/2329371.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 04.10.2017 в 10:55:53   # 634786
А кто покупает то эту нефть у ДАИШ? Может дожать этих паршивцев и свести поставки в ноль? Думаю покупатели известны, пути транспортировки тоже...
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  Маке0912 04.10.2017 в 12:27:26   # 634811
Зарплаты нет. Сами скоро разбегутся.
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