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Империя зла
Очередные удары по террористам в Сирии
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danilov 05 Октября 2017 в 13:26:26
Нанесение авиаудара ВКС РФ по штабу террористов в Сирии
Нанесение авиаудара ВКС РФ по складу с боеприпасами боевиков
Нанесение авиаудара ВКС РФ по полевому командному пункту террористов в Сирии
Уничтожение танка террористов в Сирии авиаударом ВКС РФ
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Бахыт15
05.10.2017 в 13:51:27
# 634999
Inspektor дайте свои координаты
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