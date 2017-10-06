ООН внесла коалицию во главе с Саудовской Аравией в черный список

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danilov 06 Октября 2017 в 14:32:06
Действия Эр-Рияда и его партнеров только в 2016 году привели к гибели и ранениям примерно 700 несовершеннолетних граждан. Всего же в стране, подсчитали в ООН, погибли 502 ребенка и пострадали еще более 800, передает ТАСС со ссылкой на конфиденциальный доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который тот направил в четверг, 5 октября, в Совет Безопасности организации.
На решение ООН уже отреагировали правозащитники.
"Генеральный секретарь поступил правильно, включив возглавляемую Саудовской Аравией коалицию в черный список за продолжение нападений, которые привели к смерти сотен детей и уничтожению десятков школ и больниц в Йемене", - прокомментировал, в частности, директор профильного отдела Human Rights Watch Джо Бекер.
https://rg.ru/2017/10/06/oon-vnesla-koaliciiu-vo-glave-s-saudovskoj-araviej-v-chernyj-spisok.html
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