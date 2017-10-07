Присутствие базы США в Сирии становится проблемой, заявили в Минобороны

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danilov 07 Октября 2017 в 09:09:50
"В действительности же Эт-Танф превратился в 100-километровую "черную дыру" на сирийско-иорданской государственной границе. А вместо "Новой сирийской армии" как черти из табакерки оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ДАИШ"*, — добавил он.
"Беженцы Рукбана сегодня являются, по сути, заложниками, а точнее "живым щитом" американской базы. Напомню, что подобными "защитными" барьерами кроме американцев пользуются в Сирии только те, с кем они пришли туда бороться, — террористы", — заявил Конашенков.
https://ria.ru/syria/20171006/1506306588.html
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Цитата: SVOY от 07.10.2017 09:51:16
Ну Конашенков же точно не решает Где США размещать свои базы.
Ну Конашенков же точно не решает Где США размещать свои базы.
Я в семье принимаю решения, жена решает, я принимаю...