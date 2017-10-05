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Империя зла
ЦРУ не нашло отклонений в психике у Ким Чен Ына
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danilov 07 Октября 2017 в 09:22:11
Центральное разведывательное управление США оценило состояние психического здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. Вердикт – последний полностью здоров.

Американские спецслужбы решили исследовать психологический профиль Ким Чен Ына после заявлений президента США Дональда Трампа. Последний несколько раз называл северокорейского лидера «человеком-ракетой» и «сумасшедшим».

В ходе исследования сотрудники ЦРУ пришли к выводу, что Ким Чен Ын является здравомыслящим человеком, не имеет отклонений в психике и всегда четко понимает, что именно он делает.

В разведуправлении считают, что полученная информация сыграет важную роль при предотвращении возможного прямого военного конфликта между КНДР и США, сообщает CNN.

http://edition.cnn.com/2017/10/05/politics/cia-kim-jong-un-intelligence-profile/index.html
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