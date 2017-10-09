Венерическая сверхдержава

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danilov 09 Октября 2017 в 10:18:49
За последние 7 лет количество больных гонореей увеличилось на треть, с 98,1 случаев на 100 тыс. населения в 2009 г. до 145,8 случаев на 100 тыс. населения в 2016 г.
В 2016 году заболело гонореей 469 514 человек.
Заболеваемость сифилисом выросла почти в 2,5 раза: с 11,2 случаев на 100 тыс. населения в 2000 г. до 27,4 случаев на 100 тыс. населения в 2016 г.
Только за один 2016 год выявлено первичного сифилиса у 88 042 американцев.
Если ещё несколько лет назад болезнь была в основном в латино-негретянской среде, то сейчас заболеваемость растёт среди белых, женщин и их детей.
Основной рост, 90% случаев первичного сифилиса, зафиксирован среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.
Увеличилось число детей, рождённых с сифилисом: с 492 младенцев в 2015 г. до 628 в 2016 г., рост за год более чем на 22%.
https://mobile.nytimes.com/2017/09/29/health/chlamydia-syphilis-gonorrhea.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
всем геям на заметку , ебите друг друга по чаще
Заболеваемость сифилисом выросла почти в 2,5 раза: с 11,2 случаев на 100 тыс. населения в 2000 г. до 27,4 случаев на 100 тыс. населения в 2016 г.
Ноздря в ноздрю с раиссей.
Quote:
В 2013 г. в Российской федерации доля сифилиса среди всех ИППП составила 10,5%, уровень заболеваемости сифилисом достиг 28,9 человек на 100 000 населения. Заболеваемость сифилисом в целом по Российской федерации за последние десять лет снизилась на 63,6%. Оценивая структуру заболеваемости сифилисом за период 2004—2013 гг), наблюдается интенсивное снижение доли ранних форм сифилиса, на которые в 2013 г. приходилось 79,5% (2004 г. — 97,6%), и резкое нарастание доли поздних форм — 12,2% (2004 г. — 1,2%). В структуре поздних форм сифилиса, преобладает поздний скрытый сифилис — 76,0%, на втором месте — поздний нейросифилис — 19,6%
https://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=16667
Цитата: Deamos89 от 09.10.2017 10:40:26
Основной рост, 90% случаев первичного сифилиса, зафиксирован среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.
всем геям на заметку , ебите друг друга по чаще
Основной рост, 90% случаев первичного сифилиса, зафиксирован среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.
всем геям на заметку , ебите друг друга по чаще
Значить, каждый год увеличиваются ГЕИ... Пусть болеет храническим сифилисом, пусть острым сифилисом, даже ВИЧом болеет, нет соболезования нет сочувствия
едридмадрид 09.10.2017 в 12:08:34 # 635802
тутешние ватники таки
всё про штаты заботяться и переживают ,
мля Украину просрали и тут местное население массов не потдается зомбированию ( к примеру новсть про днюху оседского московского царя - так же интересна , как сутенеры и проститутки для Корее в аэропорту Алмааты , печалько донако чтоб бы делали если не платные тролли и их прокладко-портяночная потдержка ) ,
теперь про штаты забота пошла
фули негров теперь там пачками не убивают , так они паразиты все скоро помрут от всяких болезней
едридмадрид 09.10.2017 в 12:10:43 # 635804
Россия первая в мире по СПИДУ
"Россия по итогам 2015 года стала страной с крупнейшей эпидемией ВИЧ в мире, следует из доклада ЮНЭЙДС, структуры ООН по профилактике этого заболевания. По темпам прироста новых случаев ВИЧ Россия опережает большинство государств мира, но российские власти продолжают экономить на финансировании закупок лекарств и профилактике"
едридмадрид 09.10.2017 в 12:15:06 # 635807
"Например, по быстроте прироста новых заболевших в 2015 году Россия обгоняет такие африканские страны, как Зимбабве, Мозамбик, Танзания, Кения, Уганда, в каждой из них почти вдвое больше больных, чем в нашей стране (1,4–1,5 млн человек).
Больше новых случаев, чем в России, возникает сейчас ежегодно только в Нигерии — 250 тыс. заражений, однако общее число носителей там кратно выше — 3,5 млн человек, поэтому в долевом соотношении заболеваемость ниже — около 7,1%."
едридмадрид 09.10.2017 в 12:20:35 # 635811
едридмадрид 09.10.2017 в 12:24:38 # 635815
Цитата: Deamos89 от 09.10.2017 10:40:26
Основной рост, 90% случаев первичного сифилиса, зафиксирован среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.
всем геям на заметку , ебите друг друга по чаще
Основной рост, 90% случаев первичного сифилиса, зафиксирован среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.
всем геям на заметку , ебите друг друга по чаще
ну а теперь насчёт пидоров ( геев) из США и ненавистной Европы
так вот , пока они там друг друга имеют
РОССИЯ ( и что страшно ) молодежь не слезают с наркотической иглы, тем самым увеличивают статистику к россйским геям и прочим носителям СПИДа в России
статистика
"Уровень заражения ВИЧ в России традиционно высок среди наркозависимых, гомосексуалов и секс-работников, при этом какие-либо специальные программы по профилактике распространения вируса в этих группах риска в России отсутствуют.
«Россия сейчас единственная страна, где случаи заражения при употреблении наркотиков составляют более 50%. Остальные страны уже научились бороться с распространением ВИЧ в этой группе населения"