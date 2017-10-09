Венерическая сверхдержава

Заболеваемость сифилисом выросла почти в 2,5 раза: с 11,2 случаев на 100 тыс. населения в 2000 г. до 27,4 случаев на 100 тыс. населения в 2016 г.

В 2013 г. в Российской федерации доля сифилиса среди всех ИППП составила 10,5%, уровень заболеваемости сифилисом достиг 28,9 человек на 100 000 населения. Заболеваемость сифилисом в целом по Российской федерации за последние десять лет снизилась на 63,6%. Оценивая структуру заболеваемости сифилисом за период 2004—2013 гг), наблюдается интенсивное снижение доли ранних форм сифилиса, на которые в 2013 г. приходилось 79,5% (2004 г. — 97,6%), и резкое нарастание доли поздних форм — 12,2% (2004 г. — 1,2%). В структуре поздних форм сифилиса, преобладает поздний скрытый сифилис — 76,0%, на втором месте — поздний нейросифилис — 19,6%