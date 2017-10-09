"Недавние события заставили правительство США переоценить обязанности правительства Турции в отношении безопасности дипломатической миссии США и её персонала", - заявили в на это в посольстве США в Турции.Да уж кто бы говорил! Ни одна страна мира не сделала того , что позволил себе светоч демократии! Уж как они отнеслись к российским дипломатам и недвижимости-такое покрыло позором эту вонючую страну на века!
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danilov 09 Октября 2017 в 13:42:50
США отказывают Турции в выдаче неиммиграционных виз. Об этом говорится в сообщении американского посольство в Турции. Как заявили в дипмиссии, данные меры были введены в ответ на арест сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза.
Отметим, что Анкара выдвигает в отношении американского дипломата обвинения в шпионаже и попытке государственного переворота.
"Недавние события заставили правительство США переоценить обязанности правительства Турции в отношении безопасности дипломатической миссии США и её персонала", - заявили в на это в посольстве США в Турции.
В дипмиссии добавили, что в целях сокращения числа посетителей американских посольств и консульств было приостановлено обслуживание неиммиграционных виз во всех дипмиссиях США в Турции
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