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Империя зла
США отказывают Турции в выдаче неиммиграционных виз
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danilov 09 Октября 2017 в 13:42:50
Американское посольство в Турции приостановило выдачу неиммиграционных виз в дипломатических миссиях США.

США отказывают Турции в выдаче неиммиграционных виз. Об этом говорится в сообщении американского посольство в Турции. Как заявили в дипмиссии, данные меры были введены в ответ на арест сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза.

Отметим, что Анкара выдвигает в отношении американского дипломата обвинения в шпионаже и попытке государственного переворота.

"Недавние события заставили правительство США переоценить обязанности правительства Турции в отношении безопасности дипломатической миссии США и её персонала", - заявили в на это в посольстве США в Турции.

В дипмиссии добавили, что в целях сокращения числа посетителей американских посольств и консульств было приостановлено обслуживание неиммиграционных виз во всех дипмиссиях США в Турции

https://tsargrad.tv/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 09.10.2017 в 18:57:36   # 635901
Quote:
"Недавние события заставили правительство США переоценить обязанности правительства Турции в отношении безопасности дипломатической миссии США и её персонала", - заявили в на это в посольстве США в Турции.
Да уж кто бы говорил! Ни одна страна мира не сделала того , что позволил себе светоч демократии! Уж как они отнеслись к российским дипломатам и недвижимости-такое покрыло позором эту вонючую страну на века!
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