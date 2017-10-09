Прокуратура Турции выдала ордер на арест еще одного сотрудника консульства США

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danilov 10 Октября 2017 в 17:51:33
«Сотрудник генконсульства США в Стамбуле, на которого не распространяется действие дипломатического иммунитета, был приглашен в отделение прокуратуры», — сообщили в прокуратуре.
Сообщается, что его жену и ребенка также допрашивают. Их подозревают в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO.
Ранее сообщалось, что США и Турция взаимно приостановили выдачу неиммиграционных виз.
https://www.gazeta.ru/politics/news/2017/10/09/n_10670246.shtml
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