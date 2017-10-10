"Настоящее время" и "Радио Свобода" могут стать иноагентами в России

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danilov 10 Октября 2017 в 17:54:30
"Деятельность вашей организации может быть подвергнута ограничениям, предусмотренным законодательством Российской Федерации", – приводит медиакорпорация текст документа.
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя эту информацию, заявил, что возможное присуждение телеканалу "Настоящее время" и радиостанции "Радио Свобода" статуса иноагента можно считать зеркальными мерами на притеснение в США RT.
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов также не исключил расширения списка работающих в России американских СМИ, подпадающих под статус иностранного агента, в ответ на действия США по отношению к российским средствам массовой информации. По его словам, "Настоящее время" и "Радио Свобода" занимаются "откровенной пропагандой".
США обязали руководство RT до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроили разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. В компании идут увольнения сотрудников. По признанию главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. МИД и законодатели уже заявили о возможности зеркального ответа на дискриминационные действия Соединенных Штатов против российских СМИ.
https://ria.ru/incidents/20171009/1506497517.html
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