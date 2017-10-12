Порошенко назвал условие проведения нового референдума в Крыму

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 12 Октября 2017 в 08:57:59
Отвечая на вопрос, заданный на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, поддержит ли Украина новый референдум, Порошенко заявил, что «готов на все, что будет соответствовать нормам украинской Конституции». Основной документ регламентирует как местные, так и общенациональные референдумы, пояснил он.
«Но перед тем, как мы начнем это обсуждать, Крым должен вернуться под суверенитет Украины. Далее мы готовы провести любые переговоры и запускать любые демократические процессы с нормами украинской действующей Конституции», — заявил президент Украины.
Пока полуостров находится в составе России, референдум невозможен, добавил он. «Сможете себе представить проведение референдума оккупированных Судет в 1939 году? Сейчас это то же самое. Невозможно провести референдум под дулами русских танков. Это не референдум. Это не имеет никакого отношения к демократии. Крым должен быть возвращен на Украину», — подчеркнул он.
http://www.rbc.ru/politics/11/10/2017/59de6be09a79475b08c7329e
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 12.10.2017 в 09:13:58 # 636572
Как говориться: размечтался!
Но перед тем, как мы начнем это обсуждать, Крым должен вернуться под суверенитет Украины.
Quote:
"Одним октябрьским утром В.В.Путин выступает с официальным заявлением.
Буду, мол, краток. Мы тут посоветовались с кем надо, что Крым, конечно, наш, но перед Украиной неудобно. Поэтому мы решили выплатить компенсацию. Но, понятно, что властям Украины мы фиг что дадим, поэтому мы взяли немного бабла из расчета, что на Украине 30 миллионов дееспособного населения, и залили в швейцарский банк.
Для того, чтобы украинцы не мухлевали, мы наняли самую известную американскую контору в управляющие этим фондом.
Итак, граждане Украины! На каждого из вас перечислено 10 тысяч долларов.
Все, что вам надо, это зайти в интернете на определенный адрес, зарегистрировать себя и свою семью, поставить галочку «Я отказываюсь от Крыма», предоставить документы и получить на каждого по 10 штук баксов. Всего доброго.
И отключается.
На заставке — Кремль и адрес сайта.
Потом появляется представитель российских олигархов и тоже делает заявление.
Так, мол, и так. Мы, олигархи, очень хотим помириться с миром и начать опять торговать. Поэтому мы с пацанами скинулись чуток и первому миллиону граждан Украины, которые заполнят документы на Путинскую Десятку, мы удваиваем выплату. Время, как бы, пошло. Если будете в первом миллионе — получаете 20 штук баксов.
Представили?...........................................
У меня вот вопрос к залу. Как вы думаете, сколько серверов надо поставить на сайт Путинской Десятки, чтобы выдержать трафик первых 10 минут?"
Буду, мол, краток. Мы тут посоветовались с кем надо, что Крым, конечно, наш, но перед Украиной неудобно. Поэтому мы решили выплатить компенсацию. Но, понятно, что властям Украины мы фиг что дадим, поэтому мы взяли немного бабла из расчета, что на Украине 30 миллионов дееспособного населения, и залили в швейцарский банк.
Для того, чтобы украинцы не мухлевали, мы наняли самую известную американскую контору в управляющие этим фондом.
Итак, граждане Украины! На каждого из вас перечислено 10 тысяч долларов.
Все, что вам надо, это зайти в интернете на определенный адрес, зарегистрировать себя и свою семью, поставить галочку «Я отказываюсь от Крыма», предоставить документы и получить на каждого по 10 штук баксов. Всего доброго.
И отключается.
На заставке — Кремль и адрес сайта.
Потом появляется представитель российских олигархов и тоже делает заявление.
Так, мол, и так. Мы, олигархи, очень хотим помириться с миром и начать опять торговать. Поэтому мы с пацанами скинулись чуток и первому миллиону граждан Украины, которые заполнят документы на Путинскую Десятку, мы удваиваем выплату. Время, как бы, пошло. Если будете в первом миллионе — получаете 20 штук баксов.
Представили?...........................................
У меня вот вопрос к залу. Как вы думаете, сколько серверов надо поставить на сайт Путинской Десятки, чтобы выдержать трафик первых 10 минут?"
bozon house 12.10.2017 в 09:29:56 # 636580
Цитата: Hairless от 12.10.2017 09:23:19А через пару дней, выходит в эфир Трамп и объявляет: мы тут посоветовались и решили, что доллар себя изжил и с завтрашнего дня у нас вводится demo.
С просторов Инета:
Quote:
Quote:
"Одним октябрьским утром В.В.Путин выступает с официальным заявлением.
Буду, мол, краток. Мы тут посоветовались с кем надо, что Крым, конечно, наш, но перед Украиной неудобно. Поэтому мы решили выплатить компенсацию. Но, понятно, что властям Украины мы фиг что дадим, поэтому мы взяли немного бабла из расчета, что на Украине 30 миллионов дееспособного населения, и залили в швейцарский банк.
Для того, чтобы украинцы не мухлевали, мы наняли самую известную американскую контору в управляющие этим фондом.
Итак, граждане Украины! На каждого из вас перечислено 10 тысяч долларов.
Все, что вам надо, это зайти в интернете на определенный адрес, зарегистрировать себя и свою семью, поставить галочку «Я отказываюсь от Крыма», предоставить документы и получить на каждого по 10 штук баксов. Всего доброго.
И отключается.
На заставке — Кремль и адрес сайта.
Потом появляется представитель российских олигархов и тоже делает заявление.
Так, мол, и так. Мы, олигархи, очень хотим помириться с миром и начать опять торговать. Поэтому мы с пацанами скинулись чуток и первому миллиону граждан Украины, которые заполнят документы на Путинскую Десятку, мы удваиваем выплату. Время, как бы, пошло. Если будете в первом миллионе — получаете 20 штук баксов.
Представили?...........................................
У меня вот вопрос к залу. Как вы думаете, сколько серверов надо поставить на сайт Путинской Десятки, чтобы выдержать трафик первых 10 минут?"
Буду, мол, краток. Мы тут посоветовались с кем надо, что Крым, конечно, наш, но перед Украиной неудобно. Поэтому мы решили выплатить компенсацию. Но, понятно, что властям Украины мы фиг что дадим, поэтому мы взяли немного бабла из расчета, что на Украине 30 миллионов дееспособного населения, и залили в швейцарский банк.
Для того, чтобы украинцы не мухлевали, мы наняли самую известную американскую контору в управляющие этим фондом.
Итак, граждане Украины! На каждого из вас перечислено 10 тысяч долларов.
Все, что вам надо, это зайти в интернете на определенный адрес, зарегистрировать себя и свою семью, поставить галочку «Я отказываюсь от Крыма», предоставить документы и получить на каждого по 10 штук баксов. Всего доброго.
И отключается.
На заставке — Кремль и адрес сайта.
Потом появляется представитель российских олигархов и тоже делает заявление.
Так, мол, и так. Мы, олигархи, очень хотим помириться с миром и начать опять торговать. Поэтому мы с пацанами скинулись чуток и первому миллиону граждан Украины, которые заполнят документы на Путинскую Десятку, мы удваиваем выплату. Время, как бы, пошло. Если будете в первом миллионе — получаете 20 штук баксов.
Представили?...........................................
У меня вот вопрос к залу. Как вы думаете, сколько серверов надо поставить на сайт Путинской Десятки, чтобы выдержать трафик первых 10 минут?"
bozon house 12.10.2017 в 09:31:32 # 636581
Невозможно провести референдум под дулами русских танков. Это не референдум. Это не имеет никакого отношения к демократии.Ну да, украинские танки гораздо демократичнее. По Донбасу видно.
И на последок анекдот в тему:
Встречаются президент Путин и президент Израиля Шимон Перес.
- Владимир, а у вас точно нет еврейских корней?
- Почему вы так подумали, Шимон?
- Потому, что даже для еврея заставить американцев заплатить 5 млрд. долларов за присоединение Крыма к России — это гениально!
Freeman_kep 12.10.2017 в 09:57:00 # 636590
Давай уже свою козырную фразу,
"остаточно прощувай"