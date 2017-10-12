Порошенко назвал условие проведения нового референдума в Крыму

"Одним октябрьским утром В.В.Путин выступает с официальным заявлением.

Буду, мол, краток. Мы тут посоветовались с кем надо, что Крым, конечно, наш, но перед Украиной неудобно. Поэтому мы решили выплатить компенсацию. Но, понятно, что властям Украины мы фиг что дадим, поэтому мы взяли немного бабла из расчета, что на Украине 30 миллионов дееспособного населения, и залили в швейцарский банк.

Для того, чтобы украинцы не мухлевали, мы наняли самую известную американскую контору в управляющие этим фондом.



Итак, граждане Украины! На каждого из вас перечислено 10 тысяч долларов.



Все, что вам надо, это зайти в интернете на определенный адрес, зарегистрировать себя и свою семью, поставить галочку «Я отказываюсь от Крыма», предоставить документы и получить на каждого по 10 штук баксов. Всего доброго.

И отключается.

На заставке — Кремль и адрес сайта.



Потом появляется представитель российских олигархов и тоже делает заявление.

Так, мол, и так. Мы, олигархи, очень хотим помириться с миром и начать опять торговать. Поэтому мы с пацанами скинулись чуток и первому миллиону граждан Украины, которые заполнят документы на Путинскую Десятку, мы удваиваем выплату. Время, как бы, пошло. Если будете в первом миллионе — получаете 20 штук баксов.

Представили?...........................................



У меня вот вопрос к залу. Как вы думаете, сколько серверов надо поставить на сайт Путинской Десятки, чтобы выдержать трафик первых 10 минут?"

