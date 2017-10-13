Представитель Земана назвал нападки Киева «криком из пещеры неандертальцев»

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danilov 13 Октября 2017 в 18:43:07
«Грубые нападки некоторых украинских политиков на президента считаю криком из пещеры неандертальцев. Им не место в современной Европе», - передает его слова ТАСС.
Слова премьера Украины Владимира Гройсмана, который сравнил заявление Земана с высказываниями душевнобольного, Овчачек назвал абсолютно недопустимыми.
Напомним, Земан во вторник в ПАСЕ заявил, что Киев мог бы попробовать получить от Москвы компенсацию за Крым в виде нефти или газа, чем вызвал гнев со стороны украинских политиков.
https://vz.ru/news/2017/10/12/890733.html