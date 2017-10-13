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Империя зла
Представитель Земана назвал нападки Киева «криком из пещеры неандертальцев»
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danilov 13 Октября 2017 в 18:43:07
Администрация президента Чехии считает нападки со стороны украинских политиков в адрес чешского президента Милоша Земана «криком из пещеры неандертальцев», заявил официальный представитель Пражского града Иржи Овчачек.

«Грубые нападки некоторых украинских политиков на президента считаю криком из пещеры неандертальцев. Им не место в современной Европе», - передает его слова ТАСС.

Слова премьера Украины Владимира Гройсмана, который сравнил заявление Земана с высказываниями душевнобольного, Овчачек назвал абсолютно недопустимыми.

Напомним, Земан во вторник в ПАСЕ заявил, что Киев мог бы попробовать получить от Москвы компенсацию за Крым в виде нефти или газа, чем вызвал гнев со стороны украинских политиков.


https://vz.ru/news/2017/10/12/890733.html
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  старик 13.10.2017 в 19:06:11   # 636887
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