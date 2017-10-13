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Империя зла
Турция - США - С-400
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danilov 13 Октября 2017 в 20:17:04
Постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон считает проблемой для НАТО приобретение Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

"Это вызвало немало беспокойства в НАТО, поскольку эти системы не совместимы с системами ПВО, которые использует альянс. Это проблема", - сказала американский постпред во время конференции, организованной газетой Washington Post.

При этом Хатчисон несколько раз отметила, что Анкара является ключевым партнером США в регионе, и Вашингтон заинтересован в продолжении сотрудничества с Турцией. В связи с этим американцы не заинтересованы в сближении турок с Россией. "Это не в наших интересах. Но также это и не в интересах Турции", - подчеркнула Хатчисон, слова которой приводят РИА Новости.

В середине сентября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о подписанном с Россией контракте на покупку систем С-400. Позже эту информацию подтвердил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.


https://rg.ru/2017/10/13/postpred-ssha-nazvala-problemoj-dlia-nato-pokupku-turciej-sistem-s-400.html

Эрдоган: Турция не намерена сворачивать переговоры по С-400

Турецкий лидер отметил, что Анкара не видит проблем с закупкой противоракетных систем С-400 у России.

У Турции нет проблем с закупкой российских систем С-400. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. По его словам, Анкара также рассчитывает, что на втором этапе даже возможно совместное производство зенитно-ракетных систем.

"Каких-либо проблем в отношении С-400 нет, - подчеркнул он. - На первой стадии совместное производство не предусмотрено. Надеемся, что оно начнется со второй стадии".

Эрдоган также подчеркнул, что процесс переговоров по поставкам продолжается и Анкара не намерена останавливать переговорный процесс. Президент Турции также отметил, что в ходе беседы с российским лидером Владимиром Путиным они затронули и вопрос поставок С-500.


https://tsargrad.tv/news/jerdogan-turcija-ne-namerena-svorachivat-peregovory-po-s-400_90311

Турция не нуждается во вступлении в ЕС, заявил Эрдоган

АНКАРА, 13 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Турции не нужно членство в Евросоюзе, она готова к прекращению переговоров с ЕС по этому вопросу, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"ЕС заставляет нас ждать. Мы терпим. Если вы честны, то сделайте заявление, давайте с этим покончим. Мы в вас не нуждаемся", — сказал Эрдоган, выступая перед губернаторами в Анкаре.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз. Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.

РИА Новости

Эрдоган: США лгут всему миру

Представители США, которые утверждают, что не могут встретиться с арестованным сотрудником американского генконсульства в Стамбуле, лгут. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«США лгут всему миру. Никто не запрашивал встречи с сотрудником их консульства после его ареста 4 октября. Им нужен документ (о предъявленных обвинениях. — RT)? Его даст не МИД, а суд», — приводит РИА Новости заявление президента, сделанное в ходе выступления в Анкаре.
Он также отметил, что Турцию серьёзно беспокоит двуличие стран, которые называют себя партнёрами Анкары.
«При встречах с глазу на глаз они дают обещания и гарантии, а за нашей спиной ведут грязные игры, которые приняли такой характер, что их уже невозможно скрыть», — заключил он.
Ранее Эрдоган сравнил действия США с попыткой укротить льва.
8 октября посольство США в Турции приостановило выдачу неиммиграционных виз турецким гражданам после решения об аресте сотрудника генконсульства в Стамбуле Метина Топуза.
Впоследствии посольство Турции в США объявило об аналогичном решении.
При этом министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что возникшие проблемы в дипломатической сфере между американской и турецкой сторонами не касаются военного сотрудничества.

http://russian.rt.com/world/news/439266-erdogan-ssha-lgut
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Мура45 13.10.2017 в 20:23:08   # 636894
Приняли бы в ЕС и не было б этой проблемы
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  Экскаватор 13.10.2017 в 23:51:16   # 636928
Буквально недавно кто-то нефть задешево покупал у "бармалеев" и т.д. и т.п., была-куча видео..., а теперь лучший друг одной страны, какая-то короткая память мне кажется. Как бы потом и С-400 не оказались у другой страны для изучения слабых сторон, например как с МИГами...
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