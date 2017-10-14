Трамп пригрозил покинуть соглашение по иранской ядерной программе

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Октября 2017 в 16:02:51
https://russian.rt.com/world/article/439475-tramp-sdelka-iran
Роухани прокомментировал заявление Трампа по ядерному соглашению с Ираном
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Лидер какой-либо одной страны не может самостоятельно аннулировать важную международную сделку, которую поддерживает ООН, заявил президент Ирана Хасан Роухани, комментируя выступление главы США Дональда Трампа.
"Это международная многостороння сделка, которая была ратифицирована Совбезом ООН. Это документ ООН. Возможно ли одному президенту в одностороннем порядке аннулировать эту важную международную сделку? Видимо, он не в курсе дел", — заявил Роухани, выступление которого транслировал телеканал Press TV.
РИА Новости
Иран ни разу не нарушил соглашение по ядерной программе, заявила Могерини
БРЮССЕЛЬ, 13 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Иран не допустил ни одного нарушения соглашения по ядерной программе, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
"Не было ни одного нарушения обязательств в рамках соглашения", — сказала она журналистам в Брюсселе после выступления президента США Дональда Трампа с новой стратегией Вашингтона в отношении Тегерана.
По ее словам, ЕС "полностью поддерживает" международное соглашение по иранской ядерной программе.
РИА Новости
Комментарии, по рейтингу, по дате