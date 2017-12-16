Дипломатов из США не допустят в качестве наблюдателей на выборы в РФ

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danilov 16 Декабря 2017 в 17:57:10
Дипломат рассказал, что американской стороне направили ноту, «в которой было сообщено, что с учетом их отказа принять российских наблюдателей из числа сотрудников наших загранучреждений в США на прошедших там выборах, мы в этом вопросе будем исходить из принципов взаимности», сообщает ТАСС.
Проблем в том, чтобы американцы вошли в состав международных наблюдательных групп на выборах президента РФ, замглавы МИДа не увидел. Вопрос об их присутствии на участках будет решаться в общем порядке, отмечает телеканал «Звезда».
15 декабря Совет Федерации назначил дату выборов президента России. Они пройдут 18 марта 2018 года.
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