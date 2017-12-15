Какое, собственно, Тиллерсона собачье дело, чем и как занимаются корейцы на территории России?

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Декабря 2017 в 18:15:42
«Хочу сказать уважаемому государственному секретарю, что северокорейские рабочие не трудятся в России в рабских условиях. Они работают на основании межправительственных соглашений с КНДР, которые гарантируют их права», - приводит ТАСС заявление постпреда на заседании Совбеза ООН в пятницу.
Небензя также призвал США отказаться от очередных запланированных военных учений в районе Корейского полуострова, а северную Корею - прекратить ядерные и ракетные испытания.
«Призываем заинтересованные стороны немедленно предпринять практические меры в целях деэскалации обстановки. В частности, следовало бы воздержаться от запланированных очередных военных учений. Разумеется, Пхеньян обязан прекратить ракетно-ядерные испытания», - заявил Небензя, передает РИА «Новости».
Постпред заверил, что Россия готова к более тесному взаимодействию со всеми партнерами в целях скорейшего урегулирования проблем Корейского полуострова. Небензя отметил, что единственно возможными являются политико-дипломатические средства урегулирования.
В конце ноября Небензя заявлял о неприемлемости претензий КНДР на статус ядерной державы.
https://vz.ru/news/2017/12/15/899848.html
Комментарий от жителя США, даже добавить нечего:
Igor Perlov / New York City
Можно подумать, что в США условия труда, как при коммунизме.
Чушь собачья.
Что-бы заработать люди пашут по 15-16 часов в день. Особенно так работают таксисты и лимузинщики.. Продавцы и строители. Даже айтишники, когда надо не вылезают из-за стола.
Даже я, будучи Нью Йоркским полицейским пахал в Восточном Нью Йорке, иногда, сутками, особенно, когда толпа беснуетса, часто, со стрельбой. В тот период моей жизни, невольно сравнивал это с обстановкой в горячих точках. И думал, блин, с одной войны на другую попал. Когда приходил домой и видел белую постель. не ложился, заползал на нее.
Так, что, Тиллерсон, мягко говоря лукавит. Ему бы посмотреть, как его собственные сограждане мантулят, а то у него, глаз замылился, берега перестал видеть.
Риторический вопрос: какое, собственно, Тиллерсона собачье дело, чем и как занимаются корейцы на территории России?
Комментарии, по рейтингу, по дате