В Великобритании со следующего года запретят "пропаганду традиционных гендерных ролей" в рекламе

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danilov 16 Декабря 2017 в 19:24:56
"Гендерные стереотипы могут наносить ментальный, физический и социальный вред." Поэтому будут запрещены готовящие, стирающие, убирающиеся женщины, запрещены также будут рекламы, "предполагающие, что занятия девочек не предназначены для мальчиков."
Как сообщает Breitbart, британские СМИ уже переполнили свой эфир меньшинствами и представителями нетрадиционной ориентации, лишь бы не быть обвинёнными в расизме, сексизме и ещё в чём-нибудь.
http://www.breitbart.com
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 16.12.2017 в 19:44:49 # 649866
Швеция и Канада придерживаются традиционных ценностей в контексте данной новости?
По-моему не только они.