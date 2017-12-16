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Империя зла
В Великобритании со следующего года запретят "пропаганду традиционных гендерных ролей" в рекламе
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danilov 16 Декабря 2017 в 19:24:56
Главный соперник Швеции и Канады продолжает свой бой с гендерными стереотипами. После исследований, "показавших", что традиционные гендерные роли являются вредными и устаревшими, Комитет по рекламе принял решение запретить всевозможные традицонные образы.

"Гендерные стереотипы могут наносить ментальный, физический и социальный вред." Поэтому будут запрещены готовящие, стирающие, убирающиеся женщины, запрещены также будут рекламы, "предполагающие, что занятия девочек не предназначены для мальчиков."

Как сообщает Breitbart, британские СМИ уже переполнили свой эфир меньшинствами и представителями нетрадиционной ориентации, лишь бы не быть обвинёнными в расизме, сексизме и ещё в чём-нибудь.

http://www.breitbart.com
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KapitanNemo 16.12.2017 в 19:44:49   # 649866
Ричарда Львиное Сердце на этих придурков не хватает.

Швеция и Канада придерживаются традиционных ценностей в контексте данной новости?
По-моему не только они.
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  kanat7782 16.12.2017 в 20:12:00   # 649867
Почему великоБритания?! Пишите, просто Британия! Они не заработали еще, чтобы их так величать!
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  yuta 16.12.2017 в 21:13:10   # 649871
Ужас . Скоро во многих странах мира традиционные отношения станут преступлением.
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