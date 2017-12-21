В Берлине призвали Порошенко определиться, президент он или олигарх

президент он или олигарх!?
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danilov 21 Декабря 2017 в 09:46:28
"Порошенко должен решить, хочет он быть президентом или олигархом", - приводит слова председателя комитета бундестага по внешней политике Норберта Реттгена Bild. По словам Реттгена, Киев должен принять решительные меры, чтобы остановить коррупцию, которая начинается с руководства страны.
Также депутат Европарламента Элмар Брок заявил, что украинские власти не уделяют достаточного внимания борьбе с коррупцией. Авторы материала также напомнили, что в интервью Bild от 2014 года президент Украины пообещал продать компанию Roshen, однако вместо этого он лишь расширил свой бизнес.
Ранее сообщалось, что Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, в ходе которого обсудил создание Антикоррупционного суда на Украине.
https://tengrinews.kz/europe/berline-prizvali-poroshenko-opredelitsya-prezident-ili-333693/
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