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Империя зла
В Берлине призвали Порошенко определиться, президент он или олигарх
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danilov 21 Декабря 2017 в 09:46:28
В немецкой правящей партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) заявили, что президенту Украины Петру Порошенко стоит определиться - президент он или олигарх. Об этом сообщает RT.

"Порошенко должен решить, хочет он быть президентом или олигархом", - приводит слова председателя комитета бундестага по внешней политике Норберта Реттгена Bild. По словам Реттгена, Киев должен принять решительные меры, чтобы остановить коррупцию, которая начинается с руководства страны.

Также депутат Европарламента Элмар Брок заявил, что украинские власти не уделяют достаточного внимания борьбе с коррупцией. Авторы материала также напомнили, что в интервью Bild от 2014 года президент Украины пообещал продать компанию Roshen, однако вместо этого он лишь расширил свой бизнес.

Ранее сообщалось, что Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, в ходе которого обсудил создание Антикоррупционного суда на Украине.

https://tengrinews.kz/europe/berline-prizvali-poroshenko-opredelitsya-prezident-ili-333693/
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  jumanjiqz 21.12.2017 в 09:58:50   # 650476
Quote:
президент он или олигарх!?

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