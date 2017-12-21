США пригрозили последствиями при «неправильном» голосовании по Иерусалиму в ООН

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GoodZone 21 Декабря 2017 в 10:24:22
«Президент США Дональд Трамп будет внимательно следить за этим голосованием и просит представить отчет о тех странах, которые голосовали против нас. Мы примем к сведению каждый голос по данному вопросу», — говорится в письме, подлинность которого подтвердили дипломаты из четырех стран.
Позднее Хейли в своем Twitter написала. что «в ООН нас (США) всегда просят делать больше и давать больше. И, когда мы принимаем решение по воле американского народа о том, где нам разместить НАШЕ посольство, мы не ожидаем критики от тех, кому мы помогали».
6 декабря Трамп поручил Госдепу начать работу по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. С критикой этого решения выступили многие мировые лидеры.
18 декабря США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН, в которой не признавалось изменение статуса Иерусалима. Вашингтон счел ее «оскорблением». За принятие резолюции проголосовали остальные 14 государств.
Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей после окончания Войны за независимость в 1949 году. В 1967-м после Шестидневной войны он захватил Восточный Иерусалим и объединил его с Западным, однако ООН не признала это. Посольства стран, состоящих в дипломатических отношениях с Израилем, находятся в основном в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Герцлии.
https://lenta.ru/news/2017/12/20/us_warns/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Freeman_kep 21.12.2017 в 10:27:14 # 650482
MишаМашкевич 21.12.2017 в 10:34:56 # 650483
Если считать США страной евреев, вполне логично. Только зачем это трампу?
Или это месть арабам за РФ. Типа хочет показать шо арабов дезориентировать создавая лишних проблем для него не вопрос.