"Заморозка" средств Нацфонда Казахстана: что известно о молдавских бизнесменах

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danilov 24 Декабря 2017 в 22:54:28
Также в СМИ появилась информация, что в Европе арестованы доли в компаниях, которые принадлежат Казахстану и зарегистрированы за границей. В частности, сообщалось, что суд Амстердама разрешил наложить арест на средства Национального фонда Казахстана. Как пояснили в Минюсте, на протяжении последних четырех лет Казахстан оказался вовлечен в серию иностранных судебных процессов. Это было вызвано разбирательством, которое инициировал Анатол Стати и его сын Габриэль Стати, а также их компании.
Согласно информации из открытых источников, 65-летний предприниматель Анатол Стати являлся советским функционером, впоследствии основавшим компанию Ascom Group S.A. Компания была создана в середине девяностых годов для добычи нефти и газа. Ascom разведывала нефть и газ на территории Туркменистана, после чего начала работать в Казахстане.
Сын Анатола — 41-летний Габриэль — также является бизнесменом. В 1999 году Стати занял пост в компании отца, получив должность вице-президента группы Ascom. В 2002 году Стати открыл собственный бизнес и стал президентом холдинга Stati-Holding, в который были объединены ряд компаний, работавших в Молдавии с 1993 года. Холдинг Стати работал в самых разных сферах экономики: его компании занимались финансами и инвестициями, нефтепереработкой, сделками с недвижимостью, строительством, информационными технологиями, фармацевтикой, безопасностью, развлечениями и спортом. Габриэля Стати в 2007 году называли самым молодым миллиардером Молдавии.
В апреле 2009 года, после победы коммунистов на парламентских выборах недовольные итогами голосования представители молдавской оппозиции организовали акции протеста. В тот же день они переросли в уличные беспорядки, в ходе которых манифестанты разгромили и подожгли здания парламента и администрации президента Молдавии. Коммунисты обвинили оппозицию в попытке государственного переворота.
Габриэля Стати задержали по подозрению в финансировании акций протеста и подготовке переворота в Молдавии и арестовали. Позже уголовное дело было прекращено.
Бизнесмена называли хозяином одного из самых дорогих развлекательных клубов Кишинева Flamingo. Своим главным хобби он называл коллекционирование автомобилей: первая машина у Стати появилась в 16 лет, а к 2009 году их было больше трех десятков. Стати также рассказывал о небольшом зоопарке в своем загородном имении, где обитали серны, зубры, косули и множество птиц.
Габриэль Стати разведен, он является отцом троих детей. Бывшая супруга бизнесмена Наталья является дочерью председателя Демократической партии Молдавии Дмитрия Дьякова, который ранее занимал пост председателя парламента Молдавии.
https://m.ru.sputniknews.kz/economy/20171222/4102821/zamorozka-sredstv-nacfonda-kazahstana-chto-izvestno-o-moldavskih-biznesmenah.html?mobile_return=no
Комментарии, по рейтингу, по дате
Северный чел 25.12.2017 в 08:37:02 # 651057
Цитата: Северный чел от 25.12.2017 08:37:02
и что нам эта информация дает?
и что нам эта информация дает?
Ага, плавно так от темы отрулили.
Цитата: realist от 25.12.2017 09:30:21
Ну и где фамилии виновных в заморозке народных средств???
Ну и где фамилии виновных в заморозке народных средств???
Народных?
А ник вроде "реалист"