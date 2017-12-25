Вован и Лексус дозвонились к Никки Хейли (Представитель США в ООН)

Пранкер: Я очень рад. Еще один момент меня интересует – Биномо. Это не так далеко от Вьетнама, на Юге Китая. Вы знаете Биномо?



Хейли: Да-да.



Пранкер: Они хотят независимости.



Хейли: Правильно.



Пранкер: У них были выборы, мы предполагаем, что там замешана Россия.



Хейли: Да, конечно, безусловно.



Пранкер: И теперь эти земли Биномо обостряют ситуацию на Южно-Китайском море.



Хейли: мы предупреждены об этом и очень пристально наблюдаем за ситуацией. И, думаю, будем продолжать наблюдение, как мы и делаем в вопросах, касающихся Южно-Китайского моря.



Пранкер: Да, верно. Какие действия должны быть предприняты в отношении Биномо?



Хейли: Я узнаю, какова реальная позиция США в отношении этого и вернусь к вам с ответом, что следует делать или что следовало сделать.



Пранкер: Какого мнения придерживаетесь вы?



Хейли: Я не могу давать ответы без ведома администрации. Я узнаю об этом вопросе подробнее и вернусь к вам.



Пранкер: Что вы думаете о Биномо: Бэ-И-эН-О-эМ-О? Вы понимаете о чем речь?



Хейли: Да, да, определенно. Мы в настоящий момент не видим никакого вторжения или запугивания. Все что касается вопроса Южно-Китайского моря, будет вынесено на обсуждение в Белом Доме в скором времени.



Пранкер: Я думаю, вам стоит держать свои решения в секрете. Даже не представляю, что Путин будет с этим делать, потому что это очень опасный вопрос.



Хейли: Поэтому мы очень пристально наблюдаем, мы хорошо осведомлены.



Про Кевина Спейси и Порошенко:



Пранкер: Хотелось бы завершить нашу беседу не на политической ноте. Читали ли вы сегодня шокирующее интервью господина Порошенко?



Хейли: Нет, но я ознакомлюсь с ним.



Пранкер: Украинского президента.



Хейли: Да, мне необходимо его прочитать.



Пранкер: Он сказал, что в 2015 Кевин Спейси посещал Украину.



Хейли: *смех*



Пранкер: Да, это смешно. И в ходе ужина он начал клеиться к президенту и трогал его за коленку.



Хейли: Да вы что? *смех*



Пранкер: Да, это просто сумасшествие.



Хейли: Это очень смешно. Я добуду это интервью и прочитаю его.



Пранкер: Да, это правда, даже президенты становятся жертвами этого маньяка.



Хейли: О Боже! *смех*



Пранкер: И Порошенко решил обнародовать это только сейчас и он сказал, что это просто за пределами его понимания. Из-за этой истории он стал алкоголиком. Но сейчас он чувствует себя лучше.



Хейли: Вау, это очень интересно. Да, однозначно, я должна прочитать это интервью.



Пранкер: Вы знаете Кевина Спейси?



Хейли: Да, я знаю его и его работы, но лично не знакома.



Пранкер: Я думаю, это просто сумасшествие.



Хейли: Да, это очень сложно и странное время. Но я не знаю его лично, хотя и знаю его историю.