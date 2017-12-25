Вован и Лексус дозвонились к Никки Хейли (Представитель США в ООН)

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danilov 25 Декабря 2017 в 16:03:07
Вероятно, благодаря недавнему назначению Моравецкого, Хейли не смогла распознать, его ли это голос. И довольно откровенно пообщалась с "премьер-министром" Польши на самые разные темы - от бандеровцев до Саакашвили.
Пранкер: Я очень рад. Еще один момент меня интересует – Биномо. Это не так далеко от Вьетнама, на Юге Китая. Вы знаете Биномо?
Хейли: Да-да.
Пранкер: Они хотят независимости.
Хейли: Правильно.
Пранкер: У них были выборы, мы предполагаем, что там замешана Россия.
Хейли: Да, конечно, безусловно.
Пранкер: И теперь эти земли Биномо обостряют ситуацию на Южно-Китайском море.
Хейли: мы предупреждены об этом и очень пристально наблюдаем за ситуацией. И, думаю, будем продолжать наблюдение, как мы и делаем в вопросах, касающихся Южно-Китайского моря.
Пранкер: Да, верно. Какие действия должны быть предприняты в отношении Биномо?
Хейли: Я узнаю, какова реальная позиция США в отношении этого и вернусь к вам с ответом, что следует делать или что следовало сделать.
Пранкер: Какого мнения придерживаетесь вы?
Хейли: Я не могу давать ответы без ведома администрации. Я узнаю об этом вопросе подробнее и вернусь к вам.
Пранкер: Что вы думаете о Биномо: Бэ-И-эН-О-эМ-О? Вы понимаете о чем речь?
Хейли: Да, да, определенно. Мы в настоящий момент не видим никакого вторжения или запугивания. Все что касается вопроса Южно-Китайского моря, будет вынесено на обсуждение в Белом Доме в скором времени.
Пранкер: Я думаю, вам стоит держать свои решения в секрете. Даже не представляю, что Путин будет с этим делать, потому что это очень опасный вопрос.
Хейли: Поэтому мы очень пристально наблюдаем, мы хорошо осведомлены.
Про Кевина Спейси и Порошенко:
Пранкер: Хотелось бы завершить нашу беседу не на политической ноте. Читали ли вы сегодня шокирующее интервью господина Порошенко?
Хейли: Нет, но я ознакомлюсь с ним.
Пранкер: Украинского президента.
Хейли: Да, мне необходимо его прочитать.
Пранкер: Он сказал, что в 2015 Кевин Спейси посещал Украину.
Хейли: *смех*
Пранкер: Да, это смешно. И в ходе ужина он начал клеиться к президенту и трогал его за коленку.
Хейли: Да вы что? *смех*
Пранкер: Да, это просто сумасшествие.
Хейли: Это очень смешно. Я добуду это интервью и прочитаю его.
Пранкер: Да, это правда, даже президенты становятся жертвами этого маньяка.
Хейли: О Боже! *смех*
Пранкер: И Порошенко решил обнародовать это только сейчас и он сказал, что это просто за пределами его понимания. Из-за этой истории он стал алкоголиком. Но сейчас он чувствует себя лучше.
Хейли: Вау, это очень интересно. Да, однозначно, я должна прочитать это интервью.
Пранкер: Вы знаете Кевина Спейси?
Хейли: Да, я знаю его и его работы, но лично не знакома.
Пранкер: Я думаю, это просто сумасшествие.
Хейли: Да, это очень сложно и странное время. Но я не знаю его лично, хотя и знаю его историю.
Хейли: Да-да.
Пранкер: Они хотят независимости.
Хейли: Правильно.
Пранкер: У них были выборы, мы предполагаем, что там замешана Россия.
Хейли: Да, конечно, безусловно.
Пранкер: И теперь эти земли Биномо обостряют ситуацию на Южно-Китайском море.
Хейли: мы предупреждены об этом и очень пристально наблюдаем за ситуацией. И, думаю, будем продолжать наблюдение, как мы и делаем в вопросах, касающихся Южно-Китайского моря.
Пранкер: Да, верно. Какие действия должны быть предприняты в отношении Биномо?
Хейли: Я узнаю, какова реальная позиция США в отношении этого и вернусь к вам с ответом, что следует делать или что следовало сделать.
Пранкер: Какого мнения придерживаетесь вы?
Хейли: Я не могу давать ответы без ведома администрации. Я узнаю об этом вопросе подробнее и вернусь к вам.
Пранкер: Что вы думаете о Биномо: Бэ-И-эН-О-эМ-О? Вы понимаете о чем речь?
Хейли: Да, да, определенно. Мы в настоящий момент не видим никакого вторжения или запугивания. Все что касается вопроса Южно-Китайского моря, будет вынесено на обсуждение в Белом Доме в скором времени.
Пранкер: Я думаю, вам стоит держать свои решения в секрете. Даже не представляю, что Путин будет с этим делать, потому что это очень опасный вопрос.
Хейли: Поэтому мы очень пристально наблюдаем, мы хорошо осведомлены.
Про Кевина Спейси и Порошенко:
Пранкер: Хотелось бы завершить нашу беседу не на политической ноте. Читали ли вы сегодня шокирующее интервью господина Порошенко?
Хейли: Нет, но я ознакомлюсь с ним.
Пранкер: Украинского президента.
Хейли: Да, мне необходимо его прочитать.
Пранкер: Он сказал, что в 2015 Кевин Спейси посещал Украину.
Хейли: *смех*
Пранкер: Да, это смешно. И в ходе ужина он начал клеиться к президенту и трогал его за коленку.
Хейли: Да вы что? *смех*
Пранкер: Да, это просто сумасшествие.
Хейли: Это очень смешно. Я добуду это интервью и прочитаю его.
Пранкер: Да, это правда, даже президенты становятся жертвами этого маньяка.
Хейли: О Боже! *смех*
Пранкер: И Порошенко решил обнародовать это только сейчас и он сказал, что это просто за пределами его понимания. Из-за этой истории он стал алкоголиком. Но сейчас он чувствует себя лучше.
Хейли: Вау, это очень интересно. Да, однозначно, я должна прочитать это интервью.
Пранкер: Вы знаете Кевина Спейси?
Хейли: Да, я знаю его и его работы, но лично не знакома.
Пранкер: Я думаю, это просто сумасшествие.
Хейли: Да, это очень сложно и странное время. Но я не знаю его лично, хотя и знаю его историю.
Комментарии, по рейтингу, по дате
-Пусть США достанутся все самые дорогие друзья в 2018 году, а нам надежные сказал Путин-
Цитата: старик от 25.12.2017 19:17:47
Очень осторожная женщина: ни в чем не прокололась.
Очень осторожная женщина: ни в чем не прокололась.
Только нет такого острова Биномо.