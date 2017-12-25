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Империя зла
Вован и Лексус дозвонились к Никки Хейли (Представитель США в ООН)
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danilov 25 Декабря 2017 в 16:03:07
20-минутная запись разговора с постпредом Вашингтона в ООН появилась на официальном канале пранкеров Лексуса и Вована в YouTube. Они позвонили Хейли от имени нового премьера Польши Матеуша Моравецкого.

Вероятно, благодаря недавнему назначению Моравецкого, Хейли не смогла распознать, его ли это голос. И довольно откровенно пообщалась с "премьер-министром" Польши на самые разные темы - от бандеровцев до Саакашвили.



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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 25.12.2017 в 16:34:20   # 651177
Сша будет считать Польшу самым дорогим своим другом, зашибись однако.

-Пусть США достанутся все самые дорогие друзья в 2018 году, а нам надежные сказал Путин-
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  старик 25.12.2017 в 19:17:47   # 651207
Очень осторожная женщина: ни в чем не прокололась.
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  Marvel 25.12.2017 в 21:01:50   # 651224
Цитата: старик от 25.12.2017 19:17:47
Очень осторожная женщина: ни в чем не прокололась.


Только нет такого острова Биномо.
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