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Империя зла
Госдеп обеспокоен отказом Навальному в регистрации кандидатом в президенты
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GoodZone 27 Декабря 2017 в 09:02:34
Госдеп США выразил обеспокоенность в связи с отказом Центризбиркома блогеру Алексею Навальному в регистрации на участие в выборах президента России 2018 года, заявил представитель американского ведомства Клэй Ноэл.

«Мы продолжаем выражать обеспокоенность в связи с существующим применением строгих мер со стороны российского правительства по отношению к независимым голосам – от журналистов и до активистов гражданского общества и оппозиционных политиков», – передает его слова ТАСС.

Ноэл заявил, что такие действия якобы указывают на то, что российские власти не могут «защитить пространство в России» для того, чтобы могли реализовываться основные свободы и осуществляться права человека в стране.

По его словам, США призывают российское правительство «провести честные выборы», прозрачные, свободные и справедливые, гарантировав «свободное выражение воли народа».

В понедельник Центризбирком России отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы для самовыдвижения на выборах президента из-за неснятой судимости. Юристы сочли решение ЦИК законным.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала «чудовищным» то, что «либеральная общественность, которая, по сути, всегда должна ратовать за права человека, за закон, считает, что решение, принятое четко в соответствии с законодательством, несправедливо».

https://vz.ru/news/2017/12/26/901534.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  niko19 27.12.2017 в 09:37:34   # 651575
По его словам, США призывают российское правительство «провести честные выборы», прозрачные, свободные и справедливые, гарантировав «свободное выражение воли народа». ТАК НАРОДА РОССИИ ИЛИ ИНТЕРЕСОВ И ВОЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО "ГОСДЕПА" И ВСЕЙ АМЕРИКИ, ДЕРЬМОКРАТЫ СО СВОЕЙ ДЕРЬМОКРАТИЕЙ И СВОБОДОЙ МЛЯ.
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  Hairless 27.12.2017 в 09:45:58   # 651578
Попытка влияния на ЦИК - прямое вмешательство в процесс выборов. Достаточный повод, чтобы послать Госдеп в пешее эротическое путешествие.
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  Viktor11 27.12.2017 в 09:47:18   # 651579
Не ну есть же закон
Есть судимость - пасись на стороне
Занимайся другой деятельностью
Антикоррупционер - достойное занятие
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  Софруджу 27.12.2017 в 09:55:15   # 651584
А вот на фига ему отказывают в регистрации? Перестраховщики хреновы! Только создают повод для ненужных разговоров. На самых честных-пречестных выборах победит Путин. Все эти движения лишние и даже вредные
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  Свомпи 27.12.2017 в 10:10:58   # 651590
Трамп нааааш!!!
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  Zoggyla 27.12.2017 в 10:37:16   # 651601
Цитата: Софруджу от 27.12.2017 09:55:15
А вот на фига ему отказывают в регистрации? Перестраховщики хреновы! Только создают повод для ненужных разговоров. На самых честных-пречестных выборах победит Путин. Все эти движения лишние и даже вредные
ЦИК не в силах отменять судебные решения. И вообще с какой радости ради одного "кандидата" нарушать правила? ЕСПЧ тоже к ЦИКу не имеет никакого отношения. Вот пусть суд рассмотрит рекомендации ЕСПЧ, если посчитает нужным, тогда и примет решение о снятии судимости. Вот и с чистой совестью в кандидаты.
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