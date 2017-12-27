"Жертвы" политических репрессий

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danilov 27 Декабря 2017 в 15:48:18
Почётный караул, при форме и погонах, торжественно нёс в руках документальные фотографии невинно загубленных жизней "жертв Сталинизма", в том числе фотографию жертв, стоящих на фоне сторожевой вышки ГУЛАГа:
Либеральная"интеллигенция", возлагая дешёвые цветочки, роняла слезу, поминая гениального русского писателя Солженицина и его великую миссию освободителя русского народа.
В почётном строю, под звуки оркестра, в качестве очередного доказательства ужасов ГУЛАГа, фотография-фальшивка.
Тут, впрочем, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что с фото явно что-то не так - монтаж той части, где находится сторожевая будка виден невооруженным глазом даже при таком небольшом разрешении, как опубликовано на сайте администрации Ханты-Мансийска.
На оригинальном фото - группа Крымских татар в феврале 1942 года торжественно даёт присягу главнокомандующему Третьего Рейха - Адольфу Гитлеру.
Их как-то "случайно", к празднику, взяли и прифотошопили к сторожевой вышке, выдав за невинных жертв Сталинизма.
Любой желающий может найти это фото по фразе "Крымские татары во вспомогательных войсках вермахта. Февраль 1942 г." Но, интернет, это конечно не самое верное доказательство. Поэтому обратимся к первоисточнику - книге Игоря Пыхалова "За что Сталин выселял народы"[/url], страница №67 которой и содержит искомое фото с искомой подписью.
Организаторы не просто наплевательски отнеслись к памяти тех людей, кто действительно безвинно погиб в эпоху массовых репрессий, но представили предателей и коллаборационистов, поддерживающих Гитлера, в качестве невинных жертв.
А это уже серьезная причина, требующая разбирательства в компетентности ответственных лиц.
http://news-hm.ru/last-news/7765/
https://solaris-x86.livejournal.com/172682.html
https://solaris-x86.livejournal.com/171659.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Были и солдаты вермахта на билбордах, и немецкое оружие, высеченное в граните )))
А портрет царя Николая Второго в бессмертном полку?
То ли реальность катится к фейку, то ли фейк приобретает черты реальности...
эту гнилую червоточину надо в зародыше на корню уничтожать
А кто наделил вас или вашего деда (мир его праху) правом решать - кому жить, а кого уничтожать?
эту гнилую червоточину надо в зародыше на корню уничтожать и не давать ей даже теоретического шанса на возможность проявиться...
То есть, возможность сажать и стрелять за "политически неправильный анекдот" - как норма общества? "Что" (именно "что", а не "кто") останется в таком обществе, где, надо полагать, будут и Правители?
Ужас.
Цитата: GoodZone от 27.12.2017 17:16:14
Чем дольше живу, тем больше понимаю, что мой дед - ветеран (инвалид войны, сосланный в Казахстан со всей семьей при Сталине и при этом являлся ярым сторонником Сталина, готов был глаз на *опу натянуть за косой взгляд в сторону Сталина) прав - эту гнилую червоточину надо в зародыше на корню уничтожать и не давать ей даже теоретического шанса на возможность проявиться...
Чем дольше живу, тем больше понимаю, что мой дед - ветеран (инвалид войны, сосланный в Казахстан со всей семьей при Сталине и при этом являлся ярым сторонником Сталина, готов был глаз на *опу натянуть за косой взгляд в сторону Сталина) прав - эту гнилую червоточину надо в зародыше на корню уничтожать и не давать ей даже теоретического шанса на возможность проявиться...
чтобы сказал старина фрейд?
ну и не факт, что ваш дед был прав...
", "возможность сажать и стрелять за "политически неправильный анекдот" - как норма общества?","А кто наделил вас или вашего деда (мир его праху) правом решать - кому жить, а кого уничтожать?" и приписывая мне мысли которых я и мой дед не выражали, НО всякую фейковую хрень типа этой и высеры всяких "николаек в Бундестагах о невинноубиенных фашистах" повторяю для непонятливых - эту гнилую червоточину надо в зародыше на корню уничтожать и не давать ей даже теоретического шанса на возможность проявиться... Возможно жестко, но я и не прошу вас меня понимать либералистически настроенные вы наши... а рассказы деда я своим внукам буду пересказывать и без всех этих ваших псевдочеловеколюбивых соплей...
Цитата: Deamos89 от 27.12.2017 15:55:39
солженицын пидораз который предал родину, и эти гандоны туда же смотрят
солженицын пидораз который предал родину, и эти гандоны туда же смотрят
Люди меняются в течение жизни. Солженицын по последним соображениям в конце жизни стал противником либералов. Ну и заклятый враг противников объединения русского народа. Патриот русского народа.
Цитата: 332-712 от 27.12.2017 19:44:50
вот я, к примеру, слова ГудЗона понял, как "не давать появляться подобным "акциям" и не давать "баламутить" мозги молодежи". но некоторые "противники расстрелов", почему-то, сразу видят в словах ГудЗона - "убить", "уничтожить" и "расстрелять". загадка. еще и про Фрейда чего-то там...
вот я, к примеру, слова ГудЗона понял, как "не давать появляться подобным "акциям" и не давать "баламутить" мозги молодежи". но некоторые "противники расстрелов", почему-то, сразу видят в словах ГудЗона - "убить", "уничтожить" и "расстрелять". загадка. еще и про Фрейда чего-то там...
Т.е, будет некий непреложный постулат или догма, которую народ страны обязан принять как данность и ни слова поперёк не может вставить?
Проходили уже. К чему это привело в процессе продвижения и в результате?
Цитата: Мура45 от 27.12.2017 19:55:46
Т.е, будет некий непреложный постулат или догма, которую народ страны обязан принять как данность и ни слова поперёк не может вставить?
Проходили уже. К чему это привело в процессе продвижения и в результате?
Цитата: 332-712 от 27.12.2017 19:44:50
вот я, к примеру, слова ГудЗона понял, как "не давать появляться подобным "акциям" и не давать "баламутить" мозги молодежи". но некоторые "противники расстрелов", почему-то, сразу видят в словах ГудЗона - "убить", "уничтожить" и "расстрелять". загадка. еще и про Фрейда чего-то там...
вот я, к примеру, слова ГудЗона понял, как "не давать появляться подобным "акциям" и не давать "баламутить" мозги молодежи". но некоторые "противники расстрелов", почему-то, сразу видят в словах ГудЗона - "убить", "уничтожить" и "расстрелять". загадка. еще и про Фрейда чего-то там...
Т.е, будет некий непреложный постулат или догма, которую народ страны обязан принять как данность и ни слова поперёк не может вставить?
Проходили уже. К чему это привело в процессе продвижения и в результате?
и снова всё буквально.
не давать подменять понятия и не переписывать историю. черное не называть белым и наоборот.
а вы всё о "линии партии", всё о "шаг влево, шаг вправо - непатриот"...
Цитата: GoodZone от 27.12.2017 18:38:54
По-ходу я тут юных солженицынцев перебаламутил, повылазили !!! Я не знаю что вы имели ввиду, говоря "ну и не факт, что ваш дед был прав...
", "возможность сажать и стрелять за "политически неправильный анекдот" - как норма общества?","А кто наделил вас или вашего деда (мир его праху) правом решать - кому жить, а кого уничтожать?" и приписывая мне мысли которых я и мой дед не выражали, НО всякую фейковую хрень типа этой и высеры всяких "николаек в Бундестагах о невинноубиенных фашистах" повторяю для непонятливых - эту гнилую червоточину надо в зародыше на корню уничтожать и не давать ей даже теоретического шанса на возможность проявиться... Возможно жестко, но я и не прошу вас меня понимать либералистически настроенные вы наши... а рассказы деда я своим внукам буду пересказывать и без всех этих ваших псевдочеловеколюбивых соплей...
По-ходу я тут юных солженицынцев перебаламутил, повылазили !!! Я не знаю что вы имели ввиду, говоря "ну и не факт, что ваш дед был прав...
", "возможность сажать и стрелять за "политически неправильный анекдот" - как норма общества?","А кто наделил вас или вашего деда (мир его праху) правом решать - кому жить, а кого уничтожать?" и приписывая мне мысли которых я и мой дед не выражали, НО всякую фейковую хрень типа этой и высеры всяких "николаек в Бундестагах о невинноубиенных фашистах" повторяю для непонятливых - эту гнилую червоточину надо в зародыше на корню уничтожать и не давать ей даже теоретического шанса на возможность проявиться... Возможно жестко, но я и не прошу вас меня понимать либералистически настроенные вы наши... а рассказы деда я своим внукам буду пересказывать и без всех этих ваших псевдочеловеколюбивых соплей...
Хорошо, принимается. Пусть Ваши внуки слушают истории и рассказы прадеда и деда и строго следуют этим заветам. Право имеете.
По теме: если в ХМАО прошла такая акция или событие - это говорит о том, что администрация, как минимум, идёт в фарватере кремлёвских идеологов или, как максимум, получается, что они ведут независимую от Кремля внутреннюю политику и имеют "свой, особый, взгляд на исторические События 30-50-х гг.", несмотря на то, что есть т.н. "Единая История России", которая обязательна на территории всей Российской Федерации.
Что же касается "колиизуренгоя", то уже поздно. Таких "колейизуренгоя" в России в частности, и в СНГ вообще, уже миллионы и переделать их, вот так, просто, всех уже невозможно.
Ясен перец, что "мальчикколя" не появился внезапно, к этому его привели: родители, ближайшее окружение, круг общения по интересам, телвидение, школа, наконец, причём, последняя не является самой виноватой - идеология образования такова, если в школьную программу ввели изучение "творчества" Александра Исаевича, то есть, человека, всей душой и телом искренне ненавидевшего Советский строй, вполне согласовано с Минобром. И то, что его речь была подготовлена немецкой, крайне заинтересованной, стороной - это никак не есть позорный провал спецслужб. Всё так задумано, получается.
Именно поэтому, Ваши "глубокочеловеколюбивое" эту гнилую червоточину надо в зародыше на корню уничтожать и не давать ей даже теоретического шанса на возможность проявиться... - при взгляде практически с любой стороны могут иметь только одну трактовку - "уничтожение любой ценой за косой взгляд в сторону Сталина"
Ну, что ж.. Многие миллионы погибших в годы правления Сталина - сплошь асоциальный элемент, биомусор на пути создания т.н. "Советского Человека", а попросту "совка"
Естественно, что в эти миллионы погибших не входят настоящие уголовники всех мастей, коих тоже система покосила хорошо, да не выкосила. До сих пор в СНГ живут "по понятиям воровским" и считается нормой жизни.
Хорошее наследие, ничего не скажешь..
Цитата: GoodZone от 27.12.2017 17:16:14
Чем дольше живу, тем больше понимаю, что мой дед - ветеран (инвалид войны, сосланный в Казахстан со всей семьей при Сталине и при этом являлся ярым сторонником Сталина, готов был глаз на *опу натянуть за косой взгляд в сторону Сталина) прав - эту гнилую червоточину надо в зародыше на корню уничтожать и не давать ей даже теоретического шанса на возможность проявиться...
Чем дольше живу, тем больше понимаю, что мой дед - ветеран (инвалид войны, сосланный в Казахстан со всей семьей при Сталине и при этом являлся ярым сторонником Сталина, готов был глаз на *опу натянуть за косой взгляд в сторону Сталина) прав - эту гнилую червоточину надо в зародыше на корню уничтожать и не давать ей даже теоретического шанса на возможность проявиться...
таких ветеранов "засталина" в послевоенную эпоху было миллионы, и что они сделали после выступления никиты хрущёва? помочь с ответом?
Цитата: arhar от 27.12.2017 21:57:20демагогия.
таких ветеранов "засталина" в послевоенную эпоху было миллионы, и что они сделали после выступления никиты хрущёва? помочь с ответом?
Цитата: GoodZone от 27.12.2017 17:16:14
Чем дольше живу, тем больше понимаю, что мой дед - ветеран (инвалид войны, сосланный в Казахстан со всей семьей при Сталине и при этом являлся ярым сторонником Сталина, готов был глаз на *опу натянуть за косой взгляд в сторону Сталина) прав - эту гнилую червоточину надо в зародыше на корню уничтожать и не давать ей даже теоретического шанса на возможность проявиться...
Чем дольше живу, тем больше понимаю, что мой дед - ветеран (инвалид войны, сосланный в Казахстан со всей семьей при Сталине и при этом являлся ярым сторонником Сталина, готов был глаз на *опу натянуть за косой взгляд в сторону Сталина) прав - эту гнилую червоточину надо в зародыше на корню уничтожать и не давать ей даже теоретического шанса на возможность проявиться...
таких ветеранов "засталина" в послевоенную эпоху было миллионы, и что они сделали после выступления никиты хрущёва? помочь с ответом?