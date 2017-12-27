"Жертвы" политических репрессий

По-ходу я тут юных солженицынцев перебаламутил, повылазили!!! Я не знаю что вы имели ввиду, говоря "", "",и приписывая мне мысли которых я и мой дед не выражали, НО всякую фейковую хрень типа этой и высеры всяких "Возможно жестко, но я и не прошу вас меня понимать либералистически настроенные вы наши... а рассказы деда я своим внукам буду пересказывать и без всех этих ваших псевдочеловеколюбивых соплей...