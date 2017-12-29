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Империя зла
Взрыв в Кабуле, как минимум 40 погибших
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danilov 29 Декабря 2017 в 13:45:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 29.12.2017 в 18:11:06   # 652279
ПОХЕР !!!
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  arhar 29.12.2017 в 22:50:53   # 652326
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  строитель 29.12.2017 в 23:31:08   # 652332
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  arhar 29.12.2017 в 23:33:54   # 652333
строитель
никакой злобы.
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  строитель 29.12.2017 в 23:45:28   # 652336
Цитата: arhar от 29.12.2017 23:33:54
строитель
никакой злобы.
забыл смайлик поставить


Да ПОХЕР мне и на твои стииания правоверный ты наш
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  arhar 29.12.2017 в 23:56:29   # 652338
ну и идинахер...
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  12АТП2 30.12.2017 в 00:40:09   # 652340
Если бы это в произошло в Европе или Сша то другое дело, а так всему миру похер, услышат в новостях все равно что рекламу посмотрели, никто и непойдет с цветами к посольству Авганистана....и это друзья печально
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