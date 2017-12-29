Взрыв в Кабуле, как минимум 40 погибших

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danilov 29 Декабря 2017 в 13:45:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: строитель от 29.12.2017 18:11:06
ПОХЕР !!!
ПОХЕР !!!
вот когда ты сдохнешь то действительно будет похуй.
Цитата: arhar от 29.12.2017 22:50:53
вот когда ты сдохнешь то действительно будет похуй.
Цитата: строитель от 29.12.2017 18:11:06
ПОХЕР !!!
ПОХЕР !!!
вот когда ты сдохнешь то действительно будет похуй.
Не верю глазам своим !
Не может истинный мусульманин такое злобное писать !!!
никакой злобы.
забыл смайлик поставить
Цитата: arhar от 29.12.2017 23:33:54
строитель
никакой злобы.
забыл смайлик поставить
строитель
никакой злобы.
забыл смайлик поставить
Да ПОХЕР мне и на твои стииания правоверный ты наш