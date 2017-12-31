США продолжили уговаривать Турцию отказаться от С-400

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danilov 31 Декабря 2017 в 00:58:23
Майкл сообщил, что американская сторона «довела свою обеспокоенность» до «турецких должностных лиц». По мнению Пентагона, самым «оптимальным» решением для Анкары было бы использование «оперативно совместимой с НАТО» системы ПРО, передает ТАСС.
Представитель Пентагона сообщил, что Вашингтон поддерживает с Анкарой «открытый диалог по данному вопросу». США подчеркивают «важность сохранения оперативной совместимости в НАТО при приобретении любых крупных военных систем».
Майкл заявил, что Турцию и США связывает «мощное и значимое» военно-техническое сотрудничество.
В Пентагоне заявили, что Анкара все еще хочет «приобрести противоракетные системы у союзников по НАТО», включая системы Patriot (США) для «более широких, долгосрочных потребностей».
«США привержены ускорению поставок (военного) оборудования, закупленного Турцией, в тех случаях, когда это возможно», – заявил Майкл.
https://vz.ru/news/2017/12/29/902061.html
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