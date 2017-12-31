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Империя зла
Вмешательство в чужие выборы — это непросто!
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danilov 31 Декабря 2017 в 01:02:47
Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 31.12.2017 в 01:32:30   # 652447
Два армяна поприкалывались)))
улыбнуло тоже не скрою
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  jumanjiqz 31.12.2017 в 09:55:47   # 652459
Смешно.
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  Софруджу 31.12.2017 в 10:39:58   # 652474
Смех смехом. Но... Смотря кому и смотря где. Все признали, что в 96 Ельцина посадили на трон американцы. Было, увы
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  едридмадрид 31.12.2017 в 10:43:18   # 652476
Софруджу иди жене помоги на кухне ( если она у тебя имеется ))

чем тут( на сайте) на Новый Год свои политизированные умозаключения скидывать и эфир засарять

от волнения по ходу у тебя клавиша западает ( ТРИ раза повторился про Ельцина ) , или опохмел у тебя пошел руки трясуться или как ранше я отписался в ЭТОТ день 31 декабрья - ты решил тупануть ( как говорится за весь ушедший год)

так что Софруджу - раслабься

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  Мура45 31.12.2017 в 11:23:17   # 652482
Цитата: Софруджу от 31.12.2017 10:39:58
Смех смехом. Но... Смотря кому и смотря где. Все признали, что в 96 Ельцина посадили на трон американцы. Было, увы


Самое интересное то, что даже в то время это признавали. Дядя Зю вещал с экрана с таким видом, как будто его в воду опустили. Не хватило у комуняки главного духу.
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  Прапор 31.12.2017 в 11:45:53   # 652484
Эти русские вообще непонятные, кто постарше, может помните, как они в 2015г. Назарбаева сместили... и его же опять выбрали
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  ГОРЫНЫЧ 31.12.2017 в 12:42:55   # 652487
едридмадрид 31.12.2017 в 10:43:18 # 652476
Милейший, а не пойти ли тебе на хуй в этот замечательный, предновогодний день! Желаю тебе тебе в Новом году попутного ветра и якорь в жопу!!!
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