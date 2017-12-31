Вмешательство в чужие выборы — это непросто!

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danilov 31 Декабря 2017 в 01:02:47
Комментарии, по рейтингу, по дате
улыбнуло тоже не скрою
едридмадрид 31.12.2017 в 10:43:18 # 652476
чем тут( на сайте) на Новый Год свои политизированные умозаключения скидывать и эфир засарять
от волнения по ходу у тебя клавиша западает ( ТРИ раза повторился про Ельцина ) , или опохмел у тебя пошел руки трясуться или как ранше я отписался в ЭТОТ день 31 декабрья - ты решил тупануть ( как говорится за весь ушедший год)
так что Софруджу - раслабься
Цитата: Софруджу от 31.12.2017 10:39:58
Смех смехом. Но... Смотря кому и смотря где. Все признали, что в 96 Ельцина посадили на трон американцы. Было, увы
Смех смехом. Но... Смотря кому и смотря где. Все признали, что в 96 Ельцина посадили на трон американцы. Было, увы
Самое интересное то, что даже в то время это признавали. Дядя Зю вещал с экрана с таким видом, как будто его в воду опустили. Не хватило у комуняки главного духу.
Милейший, а не пойти ли тебе на хуй в этот замечательный, предновогодний день! Желаю тебе тебе в Новом году попутного ветра и якорь в жопу!!!