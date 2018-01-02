Твит Трампа

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danilov 02 Января 2018 в 10:11:22
В США давно ходят разговоры о том, что Пакистан необходимо признать государством-спонсором терроризма. В августе госсекретарь Тиллерсон призвать Пакистан пересмотреть свою политику в отношении терроризма.
Пакистан часто обвиняют в подготовке боевиков и отправке их в соседние страны с целью совершения терактов. Кроме того, еще во время афганской войны (1979-1989 гг) в Пакистане располагались тренировочные базы и госпитали исламистов. Нередко боевики, пользуясь покровительством пакистанских властей, совершали нападения на афганскую и советскую армии прямо с территории Пакистана. Теперь, когда армия США сама столкнулась с этой проблемой, Трамп пообещал прекратить невыгодное сотрудничество с Пакистаном.
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