Трамп про Иран

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danilov 02 Января 2018 в 10:17:38
"Иран терпит неудачу на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку, заключенную с ними Администрацией Обамы. Великий иранский народ угнетался на протяжении многих лет. Они жаждут ста сортов колбасы и свободы. Наряду с правами человека, богатство Ирана разграбляется. ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН!
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Цитата: Saturn от 02.01.2018 11:49:41
Почему 100 сортов колбасы?
Почему 100 сортов колбасы?
Свинина в Иране не котируется
Цитата: arhar от 02.01.2018 12:40:20Недавно США часть санкций с Ирана снимали. Чем не удар по нефтянке РФ? К тому же для сопоставления надо уточнить период противостояния.
Не заметил, чтобы получивший власть шиитского большинства населения Ирак стал сотрудничать с Ираном, зато Ирак "лег" под США и военную технику практически только в Штатах закупает.
У Израиля, несмотря на кардинальные различия в системе власти и религиозных течениях, с Саудовской Аравией "терок" нет. У истеблишмента США, в отличие от претензий к остальному миру, претензии к издержкам Саудовской "демократии" тоже отсутствуют. Так с какого перепуга Саудовская Аравия станет в разборки с Израилем влезать?
К тому же сами протесты по поводу переноса американского посольства затихают, что говорит о том, что большинство протестов держатся на пропаганде и "бабках" "пастухов".
Большая часть "оппозиции" по своей фанатичности мало чем отличается от ДАИШ, представители группировок "повстанцев" как и ДАИШ замечены в зверствах и других военных преступлениях и ее "повстанцы" часто в эту "человеколюбивую" организацию вливаются...