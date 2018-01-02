Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Трамп про Иран
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 02 Января 2018 в 10:17:38


"Иран терпит неудачу на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку, заключенную с ними Администрацией Обамы. Великий иранский народ угнетался на протяжении многих лет. Они жаждут ста сортов колбасы и свободы. Наряду с правами человека, богатство Ирана разграбляется. ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН!
Комментарии, по рейтингу, по дате
  babki 02.01.2018 в 11:11:10   # 652570
Как же он за рядовых иранцев переживает, аж спать не может в твиттер пишет
поощрить (2) | покарать
  Saturn 02.01.2018 в 11:49:41   # 652572
Почему 100 сортов колбасы?
поощрить | покарать
  Мура45 02.01.2018 в 12:06:49   # 652573
поощрить (1) | покарать
  arhar 02.01.2018 в 12:40:20   # 652576
странно они как-то враждуют с ираном. когда надо было снижать цены на нефть, чтобы заодно ударить по россии, они наоборот нападают на ирак, цены взлетают и "враги" "в шоколаде". затем убирают сунитскую верхушку от власти в ираке и ставят там шиитов, которые все делают с оглядкой на иран. по сути, ирак подарили ирану, причём он ему достался просто так, без каких-либо усилий и уж тем более не в результате войны. далее под видом соперничества с россией в сирии устраивают геноцид сунитов, хотя по новостям передают конечно обратное, так что у большинства зрителей между сирийской оппозицией и даиш возникает знак равенства. теперь они подталкивают арабские страны на войну с израилем, результатом которой скорее всего станет уничтожение израиля (враг ирана) и распад саудии (так же злейший враг ирана). а эти вот твиты можно тоже занести в плюс власти. теперь митингующих можно обвинить в том, что они проамериканские
поощрить | покарать
  Ал 02.01.2018 в 13:08:00   # 652579
Цитата: arhar от 02.01.2018 12:40:20
Недавно США часть санкций с Ирана снимали. Чем не удар по нефтянке РФ? К тому же для сопоставления надо уточнить период противостояния.

Не заметил, чтобы получивший власть шиитского большинства населения Ирак стал сотрудничать с Ираном, зато Ирак "лег" под США и военную технику практически только в Штатах закупает.

У Израиля, несмотря на кардинальные различия в системе власти и религиозных течениях, с Саудовской Аравией "терок" нет. У истеблишмента США, в отличие от претензий к остальному миру, претензии к издержкам Саудовской "демократии" тоже отсутствуют. Так с какого перепуга Саудовская Аравия станет в разборки с Израилем влезать?

К тому же сами протесты по поводу переноса американского посольства затихают, что говорит о том, что большинство протестов держатся на пропаганде и "бабках" "пастухов".

Большая часть "оппозиции" по своей фанатичности мало чем отличается от ДАИШ, представители группировок "повстанцев" как и ДАИШ замечены в зверствах и других военных преступлениях и ее "повстанцы" часто в эту "человеколюбивую" организацию вливаются...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь