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Империя зла
Факельное шествие в Киеве
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danilov 02 Января 2018 в 14:01:20
Комментарии, по рейтингу, по дате
  андремас 02.01.2018 в 16:06:05   # 652585
Польша та оценит..
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  Ал 02.01.2018 в 16:47:49   # 652587


Смотреть и слушать до конца...
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  Рамзес 02.01.2018 в 17:45:19   # 652589
Ал
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  Софруджу 02.01.2018 в 22:22:48   # 652609
Где-то я уже видел. А-а-а! В фильме Ромма "Обыкновенный фашизм"!
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  jumanjiqz 03.01.2018 в 00:06:27   # 652617
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  Стрельцов 03.01.2018 в 01:05:12   # 652631
прочитал как фекальное шествие видать еще неотпустило ...
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