▲
×
Описание картинки
Вход
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Империя зла
Факельное шествие в Киеве
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 02 Января 2018 в 14:01:20
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
андремас
02.01.2018 в 16:06:05
# 652585
Польша та оценит..
поощрить (2)
|
покарать
Ал
02.01.2018 в 16:47:49
# 652587
Смотреть и слушать до конца...
поощрить (6)
|
покарать
Рамзес
02.01.2018 в 17:45:19
# 652589
Ал
поощрить
|
покарать
Софруджу
02.01.2018 в 22:22:48
# 652609
Где-то я уже видел. А-а-а! В фильме Ромма "Обыкновенный фашизм"!
поощрить
|
покарать
jumanjiqz
03.01.2018 в 00:06:27
# 652617
поощрить
|
покарать
Стрельцов
03.01.2018 в 01:05:12
# 652631
прочитал как фекальное шествие
видать еще неотпустило ...
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь