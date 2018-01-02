В ходе протестов в Иране впервые погиб полицейский

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danilov 02 Января 2018 в 22:54:15
Один офицер полиции был убит во время протестов в Иране, еще трое ранены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря полиции.
«Бунтовщик воспользовался ситуацией в Неджефабаде и открыл огонь по силам полиции из охотничьего ружья», — описал ситуацию пресс-секретарь. Он не сообщил, когда произошел инцидент.
Беспорядки в Иране продолжаются уже пятый день, но впервые в ходе протестов погиб полицейский. До этого сообщалось о 12 погибших демонстрантах, еще сотни человек были арестованы, отмечает Reuters.
Государственные СМИ Ирана, говоря о погибших протестующих, отмечали, что они пытались захватить полицейские участки и военные базы, но «встретили серьезное сопротивление со стороны сил безопасности».
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Число погибших в результате беспорядков в Иране достигло 20 человек
Еще девять человек погибли в ночь на 2 января в ходе столкновений протестующих с полицией в Иране, где с конца декабря продолжаются массовые митинги. Общее число жертв крупнейших в истории страны протестов достигло 20 человек.В Иране продолжаются массовые протесты. Жертвами столкновений вышедших на улицы с силами безопасности стали как минимум 20 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на государственный иранский телеканал.
Во время нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан было убито шесть человек. Мятежники пытались проникнуть в хранилище правоохранителей и украсть оружие.
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Зам. министра МВД ИРИ Хосейн Золфагари:
Большинство районов Ирана сегодня уже спокойны. При сотрудничестве полиции и народных активистов в самое ближайшее время уже во всех населенных пунктах страны установится мир и порядок. Во всех этих случаях до тех пор, пока протестующие не наносят ущерб государственной и общественной собственности, полиция проявляет мягкость и пытается контролировать обстановку, но там, где мятежники превратили мирные митинги в столкновения и нанесли ущерб государственной и общественной собственности, силы безопасности им решительно противостояли.
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