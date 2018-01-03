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Империя зла
Эрдоган в разговоре с Роухани поддержал иранскую оценку протестов в стране
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danilov 03 Января 2018 в 17:50:49
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду телефонный разговор с иранским коллегой Хасаном Роухани и выразил поддержку в оценке протестов в Иране, пишет газета Daily Sabah со ссылкой на источник в администрации.

Эрдоган заявил, что согласен с заявлением Роухани, в котором иранский лидер признал право граждан выражать свой протест, призвав участников акций не нарушать при этом законы.

Президент Турции, по информации газеты, также подчеркнул, что стабильность и спокойствие в Иране важны для Анкары.

Роухани в свою очередь поблагодарил Эрдогана за поддержку и выразил надежду, что протесты завершатся в течение ближайших дней, сообщает издание.

РИА Новости
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