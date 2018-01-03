В Иране задержали подозреваемого в убийстве двух демонстрантов в Доруде

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danilov 03 Января 2018 в 17:52:49
"После того, как службы безопасности приняли ряд мер разведывательного характера, был задержан человек, убивший невинных граждан после того, как захватил транспортное средство противопожарный службы в ходе недавних волнений в городе Доруд, и впоследствии скрывался в Тегеране", — цитирует агентство заявление министерства.
По данным властей, ранее этот человек уже привлекался к ответственности за кражу и агрессивное поведение. Его также подозревают в нанесении ущерба государственной собственности в ходе протестов.
Ранее министерство сообщило о задержании нескольких человек, связанных с провоцированием недавних протестов.
РИА Новости
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