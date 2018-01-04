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Империя зла
В МО РФ назвали фейком сообщения об уничтожении 7 самолетов ВКС
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danilov 04 Января 2018 в 18:08:09
Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ сообщили, что боевики из минометов 31 декабря обстреляли российскую авиабазу "Хмеймим", двое военнослужащих погибли.



В военном ведомстве заявили, что 31 декабря с наступлением темноты аэродром "Хмеймим" подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группой боевиков.

"В результате обстрела двое военнослужащих погибли", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве опровергли сообщения об уничтожении нескольких самолетов ВКС РФ.

"Сообщение "Коммерсанта" о якобы фактическом уничтожении семи российских военных самолетов на авиабазе "Хмеймим" - фейк", - сообщили в министерстве, подчеркнув, что российская авиагруппа в Сирии "боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме".

Накануне издание сообщило со ссылкой на неназванные источники, что фактически уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда.

В ведомстве подчеркнули, что усиливается режим охраны территории вокруг российской авиабазы, ведутся поиски террористов, обстрелявших территорию.

"Сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории", - заявили в Минобороны РФ.

http://www.interfax.ru/world/594380
http://tass.ru/armiya-i-opk/4856695

До появления официальных данных Минобороны группа независимых расследователей военных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT) усомнилась в достоверности сведений об уничтожении семи самолетов ВКС РФ.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 04.01.2018 в 18:22:16   # 652941
Блин а сколько злобной радости было на некоторых говноресурсах.
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  едридмадрид 04.01.2018 в 18:51:26   # 652947
Цитата: КЕДЫ от 04.01.2018 18:22:16
Блин а сколько злобной радости было на некоторых говноресурсах.


мутно всё в этой истории ,
но одно ясно что жаль кадровые военные там в песках погибают ,
а всё для чего чтоб спасти задницу правителя Асада , который и так уже практически половина территории Сирии просрал ( часть под контролям опозиции под американским колпаком , другую часть контролируют курты и прочие под турецким колпаком , да и типа " друзья" иранцы себе подконтрольную территорию имеют )

да и ещё остатки запрещенных бармалеев своё так же имеют
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  едридмадрид 04.01.2018 в 18:56:24   # 652949
а что истории касаемо про базу,

первая инфа появилась в издании Комерсант ( они не замечаны в фейковых новостях, источники практически надежные )

" сказочники " из МО России долго молчали за эту тему ( события 31декабрья происходили) ,

а потом всё таки признались
был атака-обстрел ( запрещенными бармалеями)-ДА БЫЛ , есть погибшие - ДА ЕСТЬ

ну а чтоб не травмировать уши мирного теленаселения , про потери - мы простые смертные не узнаем долго - долго
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  едридмадрид 04.01.2018 в 19:09:33   # 652958
да и ещё, сегодня на работе эту тему с утра обсуждали с мужиками

так вот (у нас на работе имеются пару военных в запасе в офицерских званиях , один вообще академию при СССР заканчивал )

короче выдвинули версии

1 - элементарное русское распиздяйство , на Новый Год кто то решил отметить фейрверком на базе , вот и ебнули самолеты ( а может и склад с авиабомбами , ракеты там - а они заправлены особым топливом ), поэтому по офф версии всего 2 -погибших

2- версия кто то тупо спиздил что то на базе , продал и концы в воду

3- это РЕАЛЬНО может быть запрещенные бармалеи , мои коллеги вояки-офицеры говорили что в Сирию еще при СССР сотнями , а может тысячами доставляли 82-милиметровые минометы , кто служил знает что это(может и видели) так вот делается простая тачанка на 2-3 машинах , подьежают в пределах досигаемости базы до 3-4 км и ебашут по базе 2-3 минуты ,
за это время можно несколько десятков мин выпустить по базе

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  едридмадрид 04.01.2018 в 19:13:14   # 652963
разрыв этих мин из этих минометов, очень опасен для незащищенных целей
что собой представляли военные самолеты , а если ещё и мина в склад попала , тетонация и пиздец

но при всех вариантах ,
ВИНОВАТО распизняйство - расслабились перед Новым Годом , дали так близко подобраться к базе

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  Пермяк 04.01.2018 в 19:44:10   # 652978

Ну во-первых, что бы вести огонь из миномёта необходим корректировщик на месте, который сообщит координаты тех же самолётов. Во-вторых, сначала ведётся пристрелочный огонь. Миномётчик отстреливает мину, а корректировщик даёт поправку, только после этого мины будут приблизительно попадать в заданную цель. Далее, корректировка нужна для каждого миномета, нельзя тупо подъехать на пикапе, встать где угодно и шмалять, тогда и попадания будут куда угодно, только не по цели.
Третье, попробуйте подъехать к военному аэродрому хотяб в Талдыкоргане, удивитесь вас «встретят» ещё до того, как вы сумеете увидеть хоть что то, а у нас войны нет.
В чем я согласен с Вами так это в том, что очень странно звучат слова минобороны об уселении режима охраны. Чуваки находятся на войне, как ещё можно усилить то, что и так в военных условиях усилено «до нельзя»?
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  едридмадрид 04.01.2018 в 19:59:48   # 652984
Цитата: Пермяк от 04.01.2018 19:44:10

Ну во-первых, что бы вести огонь из миномёта необходим корректировщик на месте, который сообщит координаты тех же самолётов. Во-вторых, сначала ведётся пристрелочный огонь. Миномётчик отстреливает мину, а корректировщик даёт поправку, только после этого мины будут приблизительно попадать в заданную цель. Далее, корректировка нужна для каждого миномета, нельзя тупо подъехать на пикапе, встать где угодно и шмалять, тогда и попадания будут куда угодно, только не по цели.
Третье, попробуйте подъехать к военному аэродрому хотяб в Талдыкоргане, удивитесь вас «встретят» ещё до того, как вы сумеете увидеть хоть что то, а у нас войны нет.
В чем я согласен с Вами так это в том, что очень странно звучат слова минобороны об уселении режима охраны. Чуваки находятся на войне, как ещё можно усилить то, что и так в военных условиях усилено «до нельзя»?


пермяк не тупи

МО России потвердила , что был минометный ( подчеркиваю минометный ) обстрел ,
не ракетный- с самодельных ракет как кремлевские друзья из террористической групировки Хезбола стреляют по Израилю ,
есть ДВОЕ погибших

да и ещё про минометы , мы ещё в школе на НВП проходили этот урок ( а в армейки закрепили теорию)
так вот достаточно первой мины дымовая или зажигательная, потом координация -тогда это называется ПРИЦЕЛЬНЫЙ ОГОНЬ,

а есть ещё и НЕ ПРИЦЕЛЬНЫЙ огонь пакетом с нескольких минометов по установленному райному

дальше арифметика , с миномета можно ебануть от 10 до 20 мин в минуту ,

повторюсь , как разговаривали на работе у меня обсуждая тему,
тостаточно пару минометов и 3-4 минуты чтоб накрыть определенную территорию , при неприцельном огне

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  Пермяк 04.01.2018 в 20:00:31   # 652985

Это если цель в приделах видимости, можно и дымовой для корректировки, ночью не прокатит. А шмалять тупо в небо, ну это можно хоть тысячу залпов и до утра. При том что по заданному квадрату шмалять наверное можно, но херли толку если там ничего нет?! Отсюда, должен быть корректировщик, или это как грится «на удачу мож прокатит».
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  едридмадрид 04.01.2018 в 20:09:31   # 652986
Цитата: Пермяк от 04.01.2018 20:00:31

Это если цель в приделах видимости, можно и дымовой для корректировки, ночью не прокатит. А шмалять тупо в небо, ну это можно хоть тысяче залпов и до утра.


пермяк , ну ты и тупой ( или специально тему подогреваешь , на Доширак в Ольгино-савушкино зарабатываешь))
ты что МО России не веришь , там ЧЕТКО сказали база был МИНОМЕТНЫЙ обстрел

и при этом ДВОЕ ( по офф данным погибшие)

ПЕРМЯК или ты уже своему МО не веришь , ты там смотри долго не зарабатывайся - а то за сегоднешний день тебе троллю зарплату не начислят
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  Пермяк 04.01.2018 в 20:19:49   # 652988
едридмадрид ну ты тупоооойййй

Я не отрицаю обстрел базы, дятел ты тупоголовый,

я лишь сомневаюсь в эффективности этого обстрела по приведённой тобой версии.
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  андремас 04.01.2018 в 21:12:16   # 652992
Дело прошлое 50 томагавков пуляли, эффективно.
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  Wolfkz 04.01.2018 в 21:47:40   # 652993
Нет дыма без огня. Из любопытства глянул на спутниковые снимки аэродрома. Да это просто мишень. К нему примыкает населенный пункт. Ранее в новостях проходило, что панцирь сбивает реактивные снаряды. Думаю решили использовать миномет, т.к. он пво обойдет. С учетом наличия примыкающего населенного пункта, то идеальный вариант. Вес минометов 80 мм порядка 40 кг и разборные. Завести через блок посты легко. Выставили во дворе лояльного дома в 3-4 км и жахнули. Минометный огонь в течении нескольких минут из 2-3 орудий это 60-90 снарядов. С учетом фото, что все стоит в открытую, думаю все шло в десятку.
Не знаю как сейчас, но помню новости где не было защитных ангаров при введении войск в Сирию. Думаю и сейчас также.
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  jumanjiqz 04.01.2018 в 22:04:41   # 652995
Цитата: едридмадрид от 04.01.2018 19:09:33
да и ещё, сегодня на работе эту тему с утра обсуждали с мужиками

Судя по вашими часто мелькающим и длинным комментами, такое ощущение что вы вообще ни где не работаете, и мало с кем общаетесь!?
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  Мура45 04.01.2018 в 22:07:37   # 652996
Quote:
Wolfkz 04.01.2018 в 21:47:40

Тоже глянул Гугл Земля - карты. Там с более менее безопасного расстояния (1-2 км) можно бахнуть. Особенно с северо-западной и северной сторон.
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  КЕДЫ 04.01.2018 в 22:10:30   # 652997
Неужели бля такие долбоебы кто строил и служит на этой базе, что не предусмотрели такого варианта? Я понимаю распиздяйство, воровство и т.п., но почему то не верю, что настолько печально все. Получается как котят слепых можно гасить тупо с тачанок.
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  Мура45 04.01.2018 в 22:36:39   # 652999
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  Ал 04.01.2018 в 23:01:53   # 653004
Цитата: едридмадрид от 04.01.2018 19:59:48
дальше арифметика , с миномета можно ебануть от 10 до 20 мин в минуту ,

повторюсь , как разговаривали на работе у меня обсуждая тему,
тостаточно пару минометов и 3-4 минуты чтоб накрыть определенную территорию , при неприцельном огне

Любопытно, как ты собрался неприцельно пулять ночью?
"Мирные повстанцы" кем-то явно хорошо подготовлены.
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  Druid 04.01.2018 в 23:03:41   # 653005
Обращаюсь к ЕДРИДМАДРИДУ:
Не уважаемый, имбецил, военные одного государства погибли на войне во втором государстве ( это уже плохо как факт), ты - немощный умом, гражданин третьего государства, смакуешь этот факт, какая тебе олигофрену разница каким образом это произошло? С пеной у рта доказываешь и споришь о том, чего не знаешь наверняка ( так же свидетельствует о твоей неадекватности).
Почитай ссылки в статье, официальные заявления говорят о крушении вертолёта, оба пилота погибли, пусть земля будет пухом! Всё! Хуйли ты как баба мусолишь это событие, какой твой интерес?
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  Ал 04.01.2018 в 23:03:56   # 653006
Quote:
Военный корреспондент Роман Сапоньков показал фотографии бомбардировщика Су-24М с российской авиабазы Хмеймим в Сирии, поврежденного в результате обстрела. Снимки он выложил в четверг, 4 января, на своей странице «ВКонтакте». На них обратил внимание Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности исламистов.
«Все же пострадала техника. Предварительно шесть Су-24, один Су-35С, один Ан-72, один Ан-30 разведчик, один Ми-8», — говорится в подписи. Сапоньков уточнил, что два Су-24 и Су-35С удалось ввести в строй.
...
Опубликованы фото поврежденного при обстреле Хмеймима самолета https://lenta.ru/news/2018/01/04/photo_to_est/
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  Ал 04.01.2018 в 23:11:23   # 653008
Цитата: Wolfkz от 04.01.2018 21:47:40
Нет дыма без огня. Из любопытства глянул на спутниковые снимки аэродрома. Да это просто мишень. К нему примыкает населенный пункт. Ранее в новостях проходило, что панцирь сбивает реактивные снаряды. Думаю решили использовать миномет, т.к. он пво обойдет. С учетом наличия примыкающего населенного пункта, то идеальный вариант. Вес минометов 80 мм порядка 40 кг и разборные. Завести через блок посты легко. Выставили во дворе лояльного дома в 3-4 км и жахнули. Минометный огонь в течении нескольких минут из 2-3 орудий это 60-90 снарядов. С учетом фото, что все стоит в открытую, думаю все шло в десятку.
Не знаю как сейчас, но помню новости где не было защитных ангаров при введении войск в Сирию. Думаю и сейчас также.

Quote:
Российская ПВО отразила ракетный удар по базе Хмеймим в Сирии 28.12.2017
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» отразил две ракетные атаки по российской авиабазе Хмеймим в Сирии. После атаки российские вертолеты начали патрулирование района, из которого были запущены ракеты.
По информации Al Masdar, ракеты были выпущены боевиками, которые располагались в населенном пункте Бдама в провинции Идлиб. Две из них были отражены ПВО, еще одна не долетела до цели и взорвалась вдали от нее в районе города Джабла.
...
Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3511866

Разве что обычно такие объекты забором ограждают, так что, считаю, что без "глаз" "повстанческих" беспилотников, которые там регулярно сбивают, не обойтись...
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  Wolfkz 05.01.2018 в 00:25:54   # 653022
Цитата: Ал от 04.01.2018 23:11:23

Разве что обычно такие объекты забором ограждают, так что, считаю, что без "глаз" "повстанческих" беспилотников, которые там регулярно сбивают, не обойтись...

Как писали выше мне человеку из третьей страны/стороны должно быть нейтрально или по человечески жалко погибших.
Но мне сцуко обидно как-то за РФ как приемника СССР в армии которой отслужили наши отцы и братья, что без вылета могут просрать миллионы бакчов техники.
Они там каждый раз удивляются когда к ним прилетает прикрываясь порядочностью. По факту беззубы часто. За два года могли ангары поставить, ведь в любой момент и тамогавок может с курса сбиться.
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