В МО РФ назвали фейком сообщения об уничтожении 7 самолетов ВКС

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danilov 04 Января 2018 в 18:08:09
В военном ведомстве заявили, что 31 декабря с наступлением темноты аэродром "Хмеймим" подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группой боевиков.
"В результате обстрела двое военнослужащих погибли", - сказали в Минобороны.
В военном ведомстве опровергли сообщения об уничтожении нескольких самолетов ВКС РФ.
"Сообщение "Коммерсанта" о якобы фактическом уничтожении семи российских военных самолетов на авиабазе "Хмеймим" - фейк", - сообщили в министерстве, подчеркнув, что российская авиагруппа в Сирии "боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме".
Накануне издание сообщило со ссылкой на неназванные источники, что фактически уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда.
В ведомстве подчеркнули, что усиливается режим охраны территории вокруг российской авиабазы, ведутся поиски террористов, обстрелявших территорию.
"Сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории", - заявили в Минобороны РФ.
http://www.interfax.ru/world/594380
http://tass.ru/armiya-i-opk/4856695
До появления официальных данных Минобороны группа независимых расследователей военных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT) усомнилась в достоверности сведений об уничтожении семи самолетов ВКС РФ.
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 04.01.2018 в 18:51:26 # 652947
Цитата: КЕДЫ от 04.01.2018 18:22:16
Блин а сколько злобной радости было на некоторых говноресурсах.
Блин а сколько злобной радости было на некоторых говноресурсах.
мутно всё в этой истории ,
но одно ясно что жаль кадровые военные там в песках погибают ,
а всё для чего чтоб спасти задницу правителя Асада , который и так уже практически половина территории Сирии просрал ( часть под контролям опозиции под американским колпаком , другую часть контролируют курты и прочие под турецким колпаком , да и типа " друзья" иранцы себе подконтрольную территорию имеют )
да и ещё остатки запрещенных бармалеев своё так же имеют
едридмадрид 04.01.2018 в 18:56:24 # 652949
первая инфа появилась в издании Комерсант ( они не замечаны в фейковых новостях, источники практически надежные )
" сказочники " из МО России долго молчали за эту тему ( события 31декабрья происходили) ,
а потом всё таки признались
был атака-обстрел ( запрещенными бармалеями)-ДА БЫЛ , есть погибшие - ДА ЕСТЬ
ну а чтоб не травмировать уши мирного теленаселения , про потери - мы простые смертные не узнаем долго - долго
едридмадрид 04.01.2018 в 19:09:33 # 652958
так вот (у нас на работе имеются пару военных в запасе в офицерских званиях , один вообще академию при СССР заканчивал )
короче выдвинули версии
1 - элементарное русское распиздяйство , на Новый Год кто то решил отметить фейрверком на базе , вот и ебнули самолеты ( а может и склад с авиабомбами , ракеты там - а они заправлены особым топливом ), поэтому по офф версии всего 2 -погибших
2- версия кто то тупо спиздил что то на базе , продал и концы в воду
3- это РЕАЛЬНО может быть запрещенные бармалеи , мои коллеги вояки-офицеры говорили что в Сирию еще при СССР сотнями , а может тысячами доставляли 82-милиметровые минометы , кто служил знает что это(может и видели) так вот делается простая тачанка на 2-3 машинах , подьежают в пределах досигаемости базы до 3-4 км и ебашут по базе 2-3 минуты ,
за это время можно несколько десятков мин выпустить по базе
едридмадрид 04.01.2018 в 19:13:14 # 652963
что собой представляли военные самолеты , а если ещё и мина в склад попала , тетонация и пиздец
но при всех вариантах ,
ВИНОВАТО распизняйство - расслабились перед Новым Годом , дали так близко подобраться к базе
Ну во-первых, что бы вести огонь из миномёта необходим корректировщик на месте, который сообщит координаты тех же самолётов. Во-вторых, сначала ведётся пристрелочный огонь. Миномётчик отстреливает мину, а корректировщик даёт поправку, только после этого мины будут приблизительно попадать в заданную цель. Далее, корректировка нужна для каждого миномета, нельзя тупо подъехать на пикапе, встать где угодно и шмалять, тогда и попадания будут куда угодно, только не по цели.
Третье, попробуйте подъехать к военному аэродрому хотяб в Талдыкоргане, удивитесь вас «встретят» ещё до того, как вы сумеете увидеть хоть что то, а у нас войны нет.
В чем я согласен с Вами так это в том, что очень странно звучат слова минобороны об уселении режима охраны. Чуваки находятся на войне, как ещё можно усилить то, что и так в военных условиях усилено «до нельзя»?
едридмадрид 04.01.2018 в 19:59:48 # 652984
Цитата: Пермяк от 04.01.2018 19:44:10
Ну во-первых, что бы вести огонь из миномёта необходим корректировщик на месте, который сообщит координаты тех же самолётов. Во-вторых, сначала ведётся пристрелочный огонь. Миномётчик отстреливает мину, а корректировщик даёт поправку, только после этого мины будут приблизительно попадать в заданную цель. Далее, корректировка нужна для каждого миномета, нельзя тупо подъехать на пикапе, встать где угодно и шмалять, тогда и попадания будут куда угодно, только не по цели.
Третье, попробуйте подъехать к военному аэродрому хотяб в Талдыкоргане, удивитесь вас «встретят» ещё до того, как вы сумеете увидеть хоть что то, а у нас войны нет.
В чем я согласен с Вами так это в том, что очень странно звучат слова минобороны об уселении режима охраны. Чуваки находятся на войне, как ещё можно усилить то, что и так в военных условиях усилено «до нельзя»?
Ну во-первых, что бы вести огонь из миномёта необходим корректировщик на месте, который сообщит координаты тех же самолётов. Во-вторых, сначала ведётся пристрелочный огонь. Миномётчик отстреливает мину, а корректировщик даёт поправку, только после этого мины будут приблизительно попадать в заданную цель. Далее, корректировка нужна для каждого миномета, нельзя тупо подъехать на пикапе, встать где угодно и шмалять, тогда и попадания будут куда угодно, только не по цели.
Третье, попробуйте подъехать к военному аэродрому хотяб в Талдыкоргане, удивитесь вас «встретят» ещё до того, как вы сумеете увидеть хоть что то, а у нас войны нет.
В чем я согласен с Вами так это в том, что очень странно звучат слова минобороны об уселении режима охраны. Чуваки находятся на войне, как ещё можно усилить то, что и так в военных условиях усилено «до нельзя»?
пермяк не тупи
МО России потвердила , что был минометный ( подчеркиваю минометный ) обстрел ,
не ракетный- с самодельных ракет как кремлевские друзья из террористической групировки Хезбола стреляют по Израилю ,
есть ДВОЕ погибших
да и ещё про минометы , мы ещё в школе на НВП проходили этот урок ( а в армейки закрепили теорию)
так вот достаточно первой мины дымовая или зажигательная, потом координация -тогда это называется ПРИЦЕЛЬНЫЙ ОГОНЬ,
а есть ещё и НЕ ПРИЦЕЛЬНЫЙ огонь пакетом с нескольких минометов по установленному райному
дальше арифметика , с миномета можно ебануть от 10 до 20 мин в минуту ,
повторюсь , как разговаривали на работе у меня обсуждая тему,
тостаточно пару минометов и 3-4 минуты чтоб накрыть определенную территорию , при неприцельном огне
Это если цель в приделах видимости, можно и дымовой для корректировки, ночью не прокатит. А шмалять тупо в небо, ну это можно хоть тысячу залпов и до утра. При том что по заданному квадрату шмалять наверное можно, но херли толку если там ничего нет?! Отсюда, должен быть корректировщик, или это как грится «на удачу мож прокатит».
едридмадрид 04.01.2018 в 20:09:31 # 652986
Цитата: Пермяк от 04.01.2018 20:00:31
Это если цель в приделах видимости, можно и дымовой для корректировки, ночью не прокатит. А шмалять тупо в небо, ну это можно хоть тысяче залпов и до утра.
Это если цель в приделах видимости, можно и дымовой для корректировки, ночью не прокатит. А шмалять тупо в небо, ну это можно хоть тысяче залпов и до утра.
пермяк , ну ты и тупой ( или специально тему подогреваешь , на Доширак в Ольгино-савушкино зарабатываешь))
ты что МО России не веришь , там ЧЕТКО сказали база был МИНОМЕТНЫЙ обстрел
и при этом ДВОЕ ( по офф данным погибшие)
ПЕРМЯК или ты уже своему МО не веришь , ты там смотри долго не зарабатывайся - а то за сегоднешний день тебе троллю зарплату не начислят
Я не отрицаю обстрел базы, дятел ты тупоголовый,
я лишь сомневаюсь в эффективности этого обстрела по приведённой тобой версии.
Не знаю как сейчас, но помню новости где не было защитных ангаров при введении войск в Сирию. Думаю и сейчас также.
Цитата: едридмадрид от 04.01.2018 19:09:33
да и ещё, сегодня на работе эту тему с утра обсуждали с мужиками
да и ещё, сегодня на работе эту тему с утра обсуждали с мужиками
Судя по вашими часто мелькающим и длинным комментами, такое ощущение что вы вообще ни где не работаете, и мало с кем общаетесь!?
Wolfkz 04.01.2018 в 21:47:40
Тоже глянул Гугл Земля - карты. Там с более менее безопасного расстояния (1-2 км) можно бахнуть. Особенно с северо-западной и северной сторон.
Кто в военном деле разбирается?
Цитата: едридмадрид от 04.01.2018 19:59:48
дальше арифметика , с миномета можно ебануть от 10 до 20 мин в минуту ,
повторюсь , как разговаривали на работе у меня обсуждая тему,
тостаточно пару минометов и 3-4 минуты чтоб накрыть определенную территорию , при неприцельном огне
дальше арифметика , с миномета можно ебануть от 10 до 20 мин в минуту ,
повторюсь , как разговаривали на работе у меня обсуждая тему,
тостаточно пару минометов и 3-4 минуты чтоб накрыть определенную территорию , при неприцельном огне
Любопытно, как ты собрался неприцельно пулять ночью?
"Мирные повстанцы" кем-то явно хорошо подготовлены.
Не уважаемый, имбецил, военные одного государства погибли на войне во втором государстве ( это уже плохо как факт), ты - немощный умом, гражданин третьего государства, смакуешь этот факт, какая тебе олигофрену разница каким образом это произошло? С пеной у рта доказываешь и споришь о том, чего не знаешь наверняка ( так же свидетельствует о твоей неадекватности).
Почитай ссылки в статье, официальные заявления говорят о крушении вертолёта, оба пилота погибли, пусть земля будет пухом! Всё! Хуйли ты как баба мусолишь это событие, какой твой интерес?
Военный корреспондент Роман Сапоньков показал фотографии бомбардировщика Су-24М с российской авиабазы Хмеймим в Сирии, поврежденного в результате обстрела. Снимки он выложил в четверг, 4 января, на своей странице «ВКонтакте». На них обратил внимание Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности исламистов.
«Все же пострадала техника. Предварительно шесть Су-24, один Су-35С, один Ан-72, один Ан-30 разведчик, один Ми-8», — говорится в подписи. Сапоньков уточнил, что два Су-24 и Су-35С удалось ввести в строй.
...
Опубликованы фото поврежденного при обстреле Хмеймима самолета https://lenta.ru/news/2018/01/04/photo_to_est/
«Все же пострадала техника. Предварительно шесть Су-24, один Су-35С, один Ан-72, один Ан-30 разведчик, один Ми-8», — говорится в подписи. Сапоньков уточнил, что два Су-24 и Су-35С удалось ввести в строй.
...
Опубликованы фото поврежденного при обстреле Хмеймима самолета https://lenta.ru/news/2018/01/04/photo_to_est/
Цитата: Wolfkz от 04.01.2018 21:47:40
Нет дыма без огня. Из любопытства глянул на спутниковые снимки аэродрома. Да это просто мишень. К нему примыкает населенный пункт. Ранее в новостях проходило, что панцирь сбивает реактивные снаряды. Думаю решили использовать миномет, т.к. он пво обойдет. С учетом наличия примыкающего населенного пункта, то идеальный вариант. Вес минометов 80 мм порядка 40 кг и разборные. Завести через блок посты легко. Выставили во дворе лояльного дома в 3-4 км и жахнули. Минометный огонь в течении нескольких минут из 2-3 орудий это 60-90 снарядов. С учетом фото, что все стоит в открытую, думаю все шло в десятку.
Не знаю как сейчас, но помню новости где не было защитных ангаров при введении войск в Сирию. Думаю и сейчас также.
Нет дыма без огня. Из любопытства глянул на спутниковые снимки аэродрома. Да это просто мишень. К нему примыкает населенный пункт. Ранее в новостях проходило, что панцирь сбивает реактивные снаряды. Думаю решили использовать миномет, т.к. он пво обойдет. С учетом наличия примыкающего населенного пункта, то идеальный вариант. Вес минометов 80 мм порядка 40 кг и разборные. Завести через блок посты легко. Выставили во дворе лояльного дома в 3-4 км и жахнули. Минометный огонь в течении нескольких минут из 2-3 орудий это 60-90 снарядов. С учетом фото, что все стоит в открытую, думаю все шло в десятку.
Не знаю как сейчас, но помню новости где не было защитных ангаров при введении войск в Сирию. Думаю и сейчас также.
Quote:
Российская ПВО отразила ракетный удар по базе Хмеймим в Сирии 28.12.2017
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» отразил две ракетные атаки по российской авиабазе Хмеймим в Сирии. После атаки российские вертолеты начали патрулирование района, из которого были запущены ракеты.
По информации Al Masdar, ракеты были выпущены боевиками, которые располагались в населенном пункте Бдама в провинции Идлиб. Две из них были отражены ПВО, еще одна не долетела до цели и взорвалась вдали от нее в районе города Джабла.
...
Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3511866
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» отразил две ракетные атаки по российской авиабазе Хмеймим в Сирии. После атаки российские вертолеты начали патрулирование района, из которого были запущены ракеты.
По информации Al Masdar, ракеты были выпущены боевиками, которые располагались в населенном пункте Бдама в провинции Идлиб. Две из них были отражены ПВО, еще одна не долетела до цели и взорвалась вдали от нее в районе города Джабла.
...
Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3511866
Разве что обычно такие объекты забором ограждают, так что, считаю, что без "глаз" "повстанческих" беспилотников, которые там регулярно сбивают, не обойтись...
Цитата: Ал от 04.01.2018 23:11:23
Разве что обычно такие объекты забором ограждают, так что, считаю, что без "глаз" "повстанческих" беспилотников, которые там регулярно сбивают, не обойтись...
Разве что обычно такие объекты забором ограждают, так что, считаю, что без "глаз" "повстанческих" беспилотников, которые там регулярно сбивают, не обойтись...
Как писали выше мне человеку из третьей страны/стороны должно быть нейтрально или по человечески жалко погибших.
Но мне сцуко обидно как-то за РФ как приемника СССР в армии которой отслужили наши отцы и братья, что без вылета могут просрать миллионы бакчов техники.
Они там каждый раз удивляются когда к ним прилетает прикрываясь порядочностью. По факту беззубы часто. За два года могли ангары поставить, ведь в любой момент и тамогавок может с курса сбиться.