В МО РФ назвали фейком сообщения об уничтожении 7 самолетов ВКС

Ну во-первых, что бы вести огонь из миномёта необходим корректировщик на месте, который сообщит координаты тех же самолётов. Во-вторых, сначала ведётся пристрелочный огонь. Миномётчик отстреливает мину, а корректировщик даёт поправку, только после этого мины будут приблизительно попадать в заданную цель. Далее, корректировка нужна для каждого миномета, нельзя тупо подъехать на пикапе, встать где угодно и шмалять, тогда и попадания будут куда угодно, только не по цели.Третье, попробуйте подъехать к военному аэродрому хотяб в Талдыкоргане, удивитесь вас «встретят» ещё до того, как вы сумеете увидеть хоть что то, а у нас войны нет.В чем я согласен с Вами так это в том, что очень странно звучат слова минобороны об уселении режима охраны. Чуваки находятся на войне, как ещё можно усилить то, что и так в военных условиях усилено «до нельзя»?