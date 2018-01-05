Рябков: примитивизация внешней политики США зашла слишком далеко

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danilov 05 Января 2018 в 11:39:22
"Проблема в том, что примитивизация внешней политики США зашла слишком далеко. У них нет, по-моему, ничего другого в арсенале ведения дел с другими членами международного сообщества, которые не готовы строиться в шеренгу и следовать за США, кроме санкций", — сказал Рябков.
Он отметил, что такой подход США является одним из "больших разочарований последних лет, и, наверное, десятилетий".
РИА Новости https://ria.ru/world/20180104/1512148765.html
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