Опубликованы фото поврежденного при обстреле Хмеймима самолета

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Гость 05 Января 2018 в 15:41:20
При этом он призвал МО РФ перестать скрывать правду и сохранить своё лицо, иначе он опубликует и другие фотографии с авиабазы Хмеймим.
https://vk.com/roman_saponkov
Комментарии, по рейтингу, по дате
на фото - поврежденный самолет. ждем остальные снимки.
и вообще, какая ему разница, на войне много что может произойти, тем более с бармолеями и изподтишка.
Ещё 27-й..ващще, в вдребезги.
То не снег, если чо, то пена, тушили же.
Прямое попадание 82-х мм мины в миг 31
Цитата: андремас от 05.01.2018 16:29:51
Ещё 27-й..ващще, в вдребезги.
То не снег, если чо, то пена, тушили же.
Ещё 27-й..ващще, в вдребезги.
То не снег, если чо, то пена, тушили же.
Ну да, специально что бы лучше тушить надели полушубки
Цитата: андремас от 05.01.2018 16:26:04
Ещё разбили су25
Ещё разбили су25
Баклажками от клинского пива и сока тушили что ли?
А вообще, эта фотка 2008 года (Грузино-осетинский конфликт).
http://aviation888war.narod.ru/page05.htm