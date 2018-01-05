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Империя зла
Опубликованы фото поврежденного при обстреле Хмеймима самолета
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Гость 05 Января 2018 в 15:41:20
Военный корреспондент Роман Сапоньков, обвинённый МО РФ в публикации фэйков, показал фотографии бомбардировщика Су-24М с российской авиабазы Хмеймим в Сирии, поврежденного в результате обстрела. Снимки он выложил в четверг, 4 января, на своей странице «ВКонтакте».


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(64,49 Кб)

1024x768
(58,93 Кб)

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(107,5 Кб)

При этом он призвал МО РФ перестать скрывать правду и сохранить своё лицо, иначе он опубликует и другие фотографии с авиабазы Хмеймим.

https://vk.com/roman_saponkov
Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 05.01.2018 в 16:03:38   # 653136
ну так, военные так и сказали, вроде: "повреждены самолеты, уничтоженных нет".
на фото - поврежденный самолет. ждем остальные снимки.
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  РусланY 05.01.2018 в 16:24:29   # 653150
ну тоже помнится что МО РФ не отрицало обстрел и повреждение.
и вообще, какая ему разница, на войне много что может произойти, тем более с бармолеями и изподтишка.
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  андремас 05.01.2018 в 16:26:04   # 653151
Ещё разбили су25
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  андремас 05.01.2018 в 16:29:51   # 653153

Ещё 27-й..ващще, в вдребезги.
То не снег, если чо, то пена, тушили же.
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  андремас 05.01.2018 в 16:33:41   # 653155


Прямое попадание 82-х мм мины в миг 31
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  Николаz 05.01.2018 в 19:20:42   # 653218
Победа ведь. Ждём бармалеев скоро здесь.
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  Пермяк 05.01.2018 в 20:06:18   # 653236
Цитата: андремас от 05.01.2018 16:29:51

Ещё 27-й..ващще, в вдребезги.
То не снег, если чо, то пена, тушили же.

Ну да, специально что бы лучше тушить надели полушубки
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  андремас 05.01.2018 в 21:39:50   # 653244
Ватники, Пермяк, ватники надели
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  einer 05.01.2018 в 23:02:25   # 653258
Цитата: андремас от 05.01.2018 16:26:04
Ещё разбили су25

Баклажками от клинского пива и сока тушили что ли?
А вообще, эта фотка 2008 года (Грузино-осетинский конфликт).
http://aviation888war.narod.ru/page05.htm
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  332-712 05.01.2018 в 23:21:49   # 653262
Андремаса, походу, никто не понял
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  Лысый 05.01.2018 в 23:39:51   # 653267
Ну типа поцан весь на стёбе. Ага, понятно. Блэк джека и шлюх не хватает.
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