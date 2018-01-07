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Империя зла
Евросоюз выставил России счет за "незаконное" эмбарго на ввоз свинины
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danilov 07 Января 2018 в 22:56:56
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Евросоюз намерен взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины, ВТО уже направила требование Брюсселя в арбитражный суд. Об этом пишет американское издание Politico.

Руководство ЕС усиливает давление на Россию "в битве зеркальных санкций", говорится в статье. Знакомые с ситуацией источники издания утверждают, что дело о финансовом взыскании с России получило развитие после того, как ВТО направила требование Брюсселя о компенсации в арбитражный суд. Как объяснил один из представителей Евросоюза, арбитражный процесс решит, справедлив ли иск. После этого, в случае положительного решения, суд определит возможность применения данной меры в отношении России.

Как сообщает Politico, в 2016 году ВТО постановила, что Россия ввела "неправомерный" запрет на импорт свинины из ЕС. Эти меры стали "тяжелым ударом" для фермеров из Дании, Германии и Нидерландов.

"Санкции стали для России возможностью нарастить производство мяса после того, как конкуренция с иностранными компаниями на рынке исчезла", — говорится в статье. Брюссель же своими действиями "начинает активно оспаривать законность политически мотивированных продуктовых санкций против ЕС".

"Это будет интересный год дискуссий для Женевы", — приводит издание слова торгового дипломата ЕС, работающего в Швейцарии.

Требуемая Брюсселем компенсация в 1,39 миллиарда евро ежегодно равняется общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. Планируется, что размер взысканий каждый год будет повышаться на 15%.

В начале 2014 года российские власти ввели запрет на ввоз свинины из стран ЕС. Поводом для этого стала зафиксированная в 2013 году африканская чума свиней (АЧС) в Литве и Польше. В 2016 года ВТО решила, что российское эмбарго идет вразрез с Соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер ВТО. Апелляция России была отклонена.

Зимой 2017 года Минэкономразвития России сообщило, что требования ВТО были выполнены, а запрет на ввоз мяса снят. В ведомстве, однако, отметили, что свинина находится в списке запрещенных к ввозу продуктов в рамках продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году в ответ на секторальные санкции Евросоюза.

РИА Новости https://ria.ru/world/20180106/1512205691.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Fleita17 07.01.2018 в 23:08:54   # 653593
А штраф за недопоставку хамона и пармезана им не в лепить?
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  332-712 08.01.2018 в 00:27:39   # 653607
продавец продает свой товар покупателю. потом он говорит, что вот эти продукты он этому покупателю продавать не будет. не нравится он ему. покупатель находит другого продавца, но прежний идет жаловаться в суд, дескать покупатель, нашедший себе другого продавца, нанес непоправимый вред. товары, видите ли, у него портятся...
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  старик 08.01.2018 в 01:05:38   # 653610
Караул, Евросоюз обижает Россия!
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