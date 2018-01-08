ВВС Саудовской Аравии потеряли "Торнадо". По официальной версии по тех. причине, по версии Хуситов - сбит

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danilov 08 Января 2018 в 12:53:14
Военный канал Аль-Масира цитировал военный источник, заявив, что самолет, который был сбит «воздушной обороной армии и народных комитетов» в Катафском районе Саада, был торнадо из Великобритании.
Со своей стороны, саудовские СМИ объявили о падении самолета арабских бойцов коалиции в небе провинции Саада в воскресенье. СМИ подтвердили, что пилоты катапультировались, и опровергли, что самолет был сбит, падение самолета было «техническим дефектом».
Сообщается, что йеменские силы противовоздушной обороны перехватили и сбили двухмоторный и многоцелевой боевой самолет Panavia Tornado, принадлежащий возглавляемому Саудовской Аранией военному альянсу, участвующему в воздушной бомбардировочной кампании против Йемена.
Йеменский военный источник, выступая на условиях анонимности, сказал, что истребитель был сбит в вочкрксение вечером 08.2018, когда он летал в небе над районом Китаф ва Ал Боке'е, (Йемен) в северо-западной горной провинции страны Саада, сообщила телевизионная сеть аль-Масира. Источник добавил, что самолет был поражен ракетой «земля-воздух», выпущенной йеменскими ПВО.
Самолет якобы принимал участие в авиаударах по жилым кварталам в Йемене. Эта разработка была также отражена на официальной странице Twitter-аль-Масира.
Провинция Саада, где и упал самолет, считается оплотом движения хуситов «Ансар Алла» и часто подвергается авиаударам коалиции.
В конце октября 2017 года йеменские силы ПВО и народные комитеты нацелили истребитель Eurofighter Typhoon, принадлежащий Королевским военно-воздушным силам Саудовской Аравии.
Отдел по борьбе с ПВО Йемена рассказал телевизионной сети арабского языка аль-Масира в стране, что самолет был нацелен на ракеты класса «земля-воздух», когда он летал в небе над районом Нихм к востоку от столицы Йемена в Сане.
2018-01-08 00:14:53 Командующий ВВС и ПВО генерал-майор Ибрагим Аль-Шами подтвердил , что самолет «Торнадо» аравийской коалиции был сбит силами йеменской системы ПВО.
https://almasirah.net/gallery/preview.php?file_id=11609
https://twitter.com/MasirahTV?ref_src=twsrc%5Etfw
http://almasirah.net/details.php?es_id=17889&cat_id=3